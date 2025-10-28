Χειρουργήθηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης – Μένει εκτός δράσης για 8 μήνες

Ο Γιώργος Παπαγιάννης, όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, υποβλήθηκε σήμερα (28/10) με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στον πρόσθιο χιαστό στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες.
Η ανακοίνωση: «Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Δρ. Ουγκούρ Ντιλίτσικ δήλωσε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ μήνες».
Panathinaikos Aktor karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu.
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
