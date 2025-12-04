Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: H Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ιταλική Αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μilano Cortina 2026 και τον Πρόεδρό της Giovanni Malagò παρέδωσε η Ελλάδα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο την Ολυμπιακή Φλόγα σε μια εμβληματική Τελετή Παράδοσης -που λόγω καιρού ήταν μικρότερης διάρκειας- την οποία παρακολούθησαν από την ελληνική πλευρά ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), ο Σπύρος Καπράλος, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και από την ιταλική πλευρά εκτός του Giovanni Malagò, οι δήμαρχοι του Μιλάνου Giuseppe Sala και της Κορτίνας Gianluca Lorenzi.

Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Παναθηναϊκό Στάδιο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη για να παραδοθεί στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με τη διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά την παρέλαβε η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, άναψαν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.