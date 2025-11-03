Φώτης Ιωαννίδης για Βαγγέλη Παυλίδη: «Είναι σπουδαίος παίκτης – Είμαστε διαφορετικοί»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ετοιμάζεται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της φετινής σεζόν, καθώς το βράδυ της Τρίτης (4/11) φιλοξενείται από τη Γιουβέντους στο Τορίνο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Τη Δευτέρα (3/11), στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, εκπρόσωπος των παικτών της πορτογαλικής ομάδας ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της ομάδας, την προσαρμογή του στη Λισαβόνα, αλλά και τη σχέση του με τον συμπατριώτη του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός, που προέρχεται από ένα καθοριστικό γκολ στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αλβέρκα (31/10), εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια της πορείας της Σπόρτινγκ. «Είμαστε σε καλή φόρμα. Βελτιώνουμε συνεχώς το παιχνίδι μας. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι εναντίον ενός πολύ καλού αντιπάλου. Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονούμε να μπούμε στο γήπεδο», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τη θετική ψυχολογία που επικρατεί στο στρατόπεδο των «λιονταριών».

Μιλώντας για τους πρώτους του μήνες στη Σπόρτινγκ, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι προσαρμόστηκε γρήγορα στο νέο περιβάλλον: «Όλα είναι υπέροχα, ο σύλλογος είναι πολύ καλά οργανωμένος και όλοι με υποδέχτηκαν πολύ καλά, κάτι που είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές είναι μαζί μου ανά πάσα στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ». Παράλληλα, υπογράμμισε την αφοσίωσή του στην ομάδα, λέγοντας: «Είμαι εδώ για να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όλη την εβδομάδα. Ο προπονητής αποφασίζει. Είτε είμαι βασικός είτε αναπληρωματικός, θέλω πάντα να βοηθάω την ομάδα».

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Σπόρτινγκ δεν έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει στην Ιταλία, ο Ιωαννίδης απάντησε με αποφασιστικότητα: «Το έμαθα αυτό χθες. Ναι, γιατί όχι αύριο; Αυτός είναι ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι». Σχετικά με τη σύγκριση με τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο διεθνής φορ σχολίασε: «Δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και ο Βαγγέλης είναι σπουδαίος παίκτης. Αγωνίζεται εδώ και δύο χρόνια, γνωρίζει καλά το πρωτάθλημα, αλλά όλοι έχουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μας. Είμαστε διαφορετικοί». Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ, ξεκαθαρίζοντας: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι περισσότερο μπορώ να προσφέρω στον σύλλογο. Δεν νιώθω καμία πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής μου. Είμαι εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο και να βοηθήσω την ομάδα μου».

Τη δική του άποψη για τον αγώνα εξέφρασε και ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, ο οποίος στάθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού, αλλά και στη σημασία της προσαρμογής απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. «Μια αλλαγή προπονητή επηρεάζει πάντα μια ομάδα – τη συνείδησή της, τη στάση της, τη δέσμευσή της. Ανεξάρτητα από όλα, οι παίκτες θα έχουν μεγάλο κίνητρο. Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή», ανέφερε, τονίζοντας πως η Γιουβέντους παραμένει επικίνδυνη.

Αναλύοντας τακτικά τον αντίπαλο, πρόσθεσε: «Είναι μια ομάδα που διατήρησε το σύστημα με τρεις αμυντικούς, παρότι σε κάποια παιχνίδια έπαιζε με έναν μέσο ως αριστερό στόπερ. Έχουν προσαρμόσει κάποιους παίκτες στις θέσεις τους, αλλά πιστεύω ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Εστιάσαμε σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε – στο δικό μας παιχνίδι».

Τέλος, αναφέρθηκε στα λόγια του προπονητή της Γιουβέντους, ο οποίος είχε αποθεώσει τον Χιούλμαντ. «Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και δεν με εκπλήσσει που το είπε αυτό. Έχει εμπειρία από το ιταλικό πρωτάθλημα και διαθέτει πολλή ποιότητα, αλλά δεν είναι ο μόνος ποιοτικός παίκτης στη Σπόρτινγκ», σημείωσε ο Μπόρζες, δείχνοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του.