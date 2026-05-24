Φιλική αναμέτρηση για τους παλαιμάχους του ΑΟ Τρίκαλα

Τη Δευτέρα στις 18:00, στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΑΟ Τρίκαλα θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό αγώνα τους παλαίμαχους της Βέροιας.

Με ανακοίνωσή τους, οι παλαίμαχοι του ΑΟ Τρίκαλα καλούν όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας και επιθυμούν να συμμετέχουν σε μελλοντικούς φιλικούς αγώνες, να έρθουν κοντά τους και να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας των παλαιμάχων.

Παράλληλα, η διοίκηση θα τιμήσει ορισμένους πρώην ποδοσφαιριστές του ΑΟ Τρίκαλα, προσφέροντάς τους αναμνηστικές φανέλες της ομάδας με το όνομά τους, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και στα επόμενα φιλικά παιχνίδια θα υπάρχουν ξεχωριστές δράσεις και εκπλήξεις.