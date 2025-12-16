Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: «Άλωσε» την Πόλη

Στην Πόλη, ο Παναθηναϊκός δεν αναζήτησε εντυπώσεις, αλλά επιστροφή στις αρχές του και μετά τις δύο σερί ήττες, όπου η αμυντική του ταυτότητα είχε αλλοιωθεί, η ομάδα έδειξε να ανακτά τη συλλογική της μνήμη. Με θεμέλιο την άμυνα, οι «πράσινοι» έβαλαν… φρένο στην πρωταθλήτρια Ευρωπης, Φενερμπαχτσέ, που προερχόταν από έξι διαδοχικές νίκες και με το τελικό 81-77, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, μπήκαν και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και εξάδας, φτάνοντας τις 10 νίκες. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 9-6.

Το «τριφύλλι» είχε την ψυχή και τις αντοχές να επανέλθει μετά το καταστροφικό του τρίτο δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 20-9, με το οποίο έχασε το προβάδισμα και έδειξε να πετάει στον… κάδο των απορριμάτων το εξαιρετικό του πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, με άμυνα από… μπετόν στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, τον Κώστα Σλούκα να ανάβει την… σπίθα από τα 6,75 στο 35΄ (64-69) και τον Κέντρικ Ναν να σημειώνει τους 10 από τους 25 συνολικά πόντους του σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο επανήλθαν, αλλά έβαλαν και πάλι την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε θέση κυνηγού και σ` αυτή τη θέση την κράτησαν μέχρι τη λήξη του αγώνα…

Ο Αμερικανός σταρ οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι ήταν αμφίβολος με ενοχλήσεις στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, ο Τσεντί Όσμαν στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση συμπλήρωσε τους… διψήφιους των «πράσινων» με 11 πόντους, ενώ ο αρχηγός τους, Κώστας Σλούκας, τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους και 7 ασίστ, αλλά στο μοναδικό του εύστοχο τρίποντο στην αναμέτρηση έδωσε το έναυσμα για το διπλό. Κομβικό στην εξέλιξη του ματς και το challenge του Εργκίν Αταμάν στα 16΄΄ και με το σκορ στο 75-76, κερδίζοντας στο instant replay το αντιαθλητικό του Μπάλντγουιν στον Ναν, το οποίο αρχικά είχε χρεωθεί ως απλό φάουλ.

Από τη Φενερμπαχτσέ των 22 λαθών ξεχώρισε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 22 πόντους, αλλά 0/4 τρίποντα.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στην εκκίνηση με τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Φαρίντ, ωστόσο τα πρώτα λεπτά χαρακτηρίστηκαν από νευρικότητα, με αποτέλεσμα τέσσερα λάθη μέχρι τα μισά της περιόδου. Η είσοδος των Ναν και Όσμαν έδωσε περισσότερη ισορροπία, ενώ στη συνέχεια οι Χουάντσο και Γιούρτσεβεν έδωσαν λύσεις. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ (16-17), σε ένα χαμηλού ρυθμού παιχνίδι.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» βελτίωσαν την εικόνα τους και ξέφυγαν με διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο +10 (27-37) λίγο πριν από το φινάλε του ημιχρόνου (16΄). Η Φενερμπαχτσέ αντέδρασε και μείωσε πριν την ανάπαυλα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 37-41, την ώρα που Ναν και Όσμαν είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής παραγωγής του Παναθηναϊκού.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πραγματοποίησε σερί 11-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ (48-41). Ο Γιούρτσεβεν έδωσε τέλος στο αρνητικό διάστημα των φιλοξενούμενων, που είχαν μείνει χωρίς καλάθι για αρκετά λεπτά, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη σε άμυνα και επίθεση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο πίσω στο σκορ (57-50).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο (9 προσωπικοί πόντοι) να βρίσκει ρυθμό και να σκοράρει σε καθοριστικά καλάθια στα πρώτα λεπτα, οι «πράσινοι» ανέκτησαν το προβάδισμα. Ο Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 71-76 με τρίποντο, ενώ στη συνέχεια οι Σλούκας και Όσμαν αστόχησαν σε διαδοχικές επιθέσεις για να γράψει ο Χόρτον-Τάκερ με 2/2 βολές το 73-76, 1΄17΄΄ πριν από τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να διαχειριστεί τον χρόνο, ωστόσο ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος των 24΄΄, όπως και ο Μπιμπέροβιτς στο σουτ της ισοφάρισης. Η Φενέρμπαχτσε πήρε διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ, χωρίς όμως να σκοράρει αρχικά, με τον Κόλσον να μειώνει τελικά σε 75-76 με 2/2 βολές, 17΄΄ πριν από το τέλος. Ο Ναν κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ μετά από challenge και ευστόχησε σε δύο βολές για το 75-78, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε άλλες δύο, διαμορφώνοντας το 75-80.

Ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε εκ νέου από τη γραμμή σε 77-80 (αντιαθλητικό του Γκραντ), 9,1΄΄ πριν από τη λήξη, όμως στο τελευταίο σουτ ο Μπιμπέροβιτς αστόχησε και ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» τη νίκη με τελικό σκορ 77-81.

Διαιτητές: Ράντοβιτς – Παστούσιακ – Μπουμπέρ

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3 (1), Μπιρσέν, Μπάλντουιν 11, Μέλι 6 (2), Χόρτον-Τάκερ 22, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15 (3) Χολ 8 (1), Ζάκγαρς, Κόλσον 10 (1), Μπιρτς 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 5, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11 (1), Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6 (2), Ναν 25 (2), Φαρίντ 4, Ερνανγκόμεθ 9 (1), Μήτογλου 7, Γιούρτσεβεν 7.