Υποδέχτηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός – «Ήθελα να είμαι εδώ, είμαι ενθουσιασμένος»

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), έστω και με μικρή καθυστέρηση στην άφιξη της πτήσης του από το Βελιγράδι.

Ο σέντερ που θ’ αλλάξει τις ισορροπίες στην «ερυθρόλευκη» φροντ λάιν και θα δώσει πολύτιμες ανάσες στον κορυφαίο σέντερ μέχρι στιγμή στη σεζόν στη Euroleague, Νίκολα Μιλουτίνοφ, πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Η Παρτιζάν έβαλε το ποσό των 430.000 ευρώ στο ταμείο της για να τον αποδεσμεύσει, μέρος του οποίου κατέβαλε και ο ίδιος ο Τάιρικ Τζόουνς… τόσο πολύ ήθελε να αγωνιστεί στην ομάδα του Πειραιά και να διεκδικήσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague που φέτος διεξάγεται στην Αθήνα (24-26 Μαίου).

Ένα μεταγραφικό απόκτημα που ήρθε για να μείνει στον Ολυμπιακό, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα του Πειραιά.

Φορώντας ένα λευκό jacket φόρμας με το σήμα του Ολυμπιακού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πόζαρε μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την άφιξή του, λίγο μετά τις 16:20.

«Ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών, είμαι ενθουσιασμένος, ανυπομονώ να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού»

Ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ δήλωσε κατά την άφιξή του: «Είναι εκπληκτικό το καλωσόρισμα. Είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω απ’ όταν ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε. Δεν υπάρχουν διαφωνίες (αναφέρθηκε στο περσινό επεισόδιο με τον Μπαρτζώκα), είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα. Μίλησα και με τον προπονητή και μιλάω συνεχώς και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά».

Δείτε φωτογραφίες: