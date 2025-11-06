Τόνι Άλεν: Συνελήφθη ο πρώην σταρ του NBA για κατοχή ναρκωτικών

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA, Τόνι Άλεν, συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο στην κομητεία Πόινσετ, στο Άρκανσο των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε «έντονη οσμή μαριχουάνας που ερχόταν από το όχημα», οδηγώντας τον αστυνομικό «να ζητήσει από τα δύο άτομα να εξέλθουν από το αυτοκίνητο», αναφερόμενη στο όχημα που οδηγούσε ο Γουίλιαμ Χάτον με τον πρώην παίκτη του NBA ως επιβάτη.

Κατά την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε ένα πακέτο μαριχουάνας πάνω στον Άλεν, ενώ ένα πακέτο τσιγάρων στο κάθισμά του περιείχε λευκή σκόνη που αργότερα βρέθηκε θετική στην κοκαΐνη.

Οι αξιωματικοί εντόπισαν επίσης διάφορα αντικείμενα χρήσης ναρκωτικών, τα οποία ο Χάτον παραδέχτηκε ότι ανήκαν σε εκείνον.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο τοπικό Κέντρο Κράτησης και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή μεθαμφεταμίνης ή κοκαΐνης και κατοχή μαριχουάνας. Ο Χάτον αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για κατοχή αντικειμένων χρήσης ναρκωτικών και ακατάλληλη αλλαγή λωρίδας.

Tony Allen was arrested in Arkansas on drug charges after police found marijuana and cocaine during a traffic stop, per @WMCActionNews5 “‘During the contact, a deputy detected a strong odor of marijuana coming from inside the vehicle, leading him to direct both individuals to… pic.twitter.com/ussXT6Je3Y — NBACentral (@TheDunkCentral) November 5, 2025



Ο Άλεν αγωνίστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2011 έως το 2017, έχοντας επιλεγεί από τους Μπόστον Σέλτικς το 2004 στη διαδικασία των draft, μετά την καριέρα του στο Oklahoma State, και ολοκλήρωσε την καριέρα του με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Άλεν παραδέχτηκε την ενοχή του σε ομοσπονδιακή υπόθεση που αφορούσε πρόγραμμα ασφάλισης υγείας του NBA και απάτη, και καταδικάστηκε σε κοινωφελή εργασία και τρία χρόνια επιβλεπόμενης αναστολής.

Τον Μάρτιο, οι Γκρίζλις απέσυραν τη φανέλα του με τον αριθμό 9, καθιστώντας τον τρίτο μέλος των «Core Four» που τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο, μετά τους Μαρκ Γκασόλ και Ζακ Ράντολφ. Το τέταρτο μέλος, Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ, συνεχίζει να αγωνίζεται στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Άλεν έχει επιλεγεί τρεις φορές ως μέλος της NBA All-Defensive First Team και τρεις φορές στη Second Team, ενώ καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της ιστορίας του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Eurohoops, ESPN