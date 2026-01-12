Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Ανέβηκε στην κατάταξη της ATP – Σάκκαρη: Υποχώρησε στην 52η θέση της WTA

United Cup: Νίκη και στο μεικτό διπλό για Τσιτσιπά – Σάκκαρη επί της Ιαπωνίας – Υποψήφια για τους «8» η εθνική

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στα διεθνή τουρνουά, με τις τελευταίες ανακοινώσεις των ATP και WTA να φέρνουν μικρές αλλαγές στις θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 33 -με 1.455 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα. Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται (12.050) μπροστά από τον Γιανίκ Σίνερ (11.500), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (5.105).

Η πρώτη δεκάδα:

  1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.050 βαθμοί
  2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500
  3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.105
  4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.780
  5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.105
  6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.080
  7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.990
  8. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.960
  9. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.840
  10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.065

Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε μία θέση, για να βρεθεί στην 52η με 1.133 βαθμούς στη δεύτερη παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) για το 2026 που ανακοινώθηκε σήμερα. Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Κοκό Γκοφ να επιστρέφει στην τρίτη θέση.

Η πρώτη δεκάδα:

  1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί
  2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.328
  3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423
  4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.320
  5. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.850
  6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.453
  7. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267
  8. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.232
  9. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.003
  10. Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.512

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή enikos.gr

