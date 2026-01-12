Τσιτσιπάς: Ανέβηκε στην κατάταξη της ATP – Σάκκαρη: Υποχώρησε στην 52η θέση της WTA

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στα διεθνή τουρνουά, με τις τελευταίες ανακοινώσεις των ATP και WTA να φέρνουν μικρές αλλαγές στις θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 33 -με 1.455 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα. Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται (12.050) μπροστά από τον Γιανίκ Σίνερ (11.500), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ (5.105).

Η πρώτη δεκάδα:

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.050 βαθμοί Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.105 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.780 Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.105 Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.080 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.990 Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.960 Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.840 Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.065

Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε μία θέση, για να βρεθεί στην 52η με 1.133 βαθμούς στη δεύτερη παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) για το 2026 που ανακοινώθηκε σήμερα. Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Κοκό Γκοφ να επιστρέφει στην τρίτη θέση.

Η πρώτη δεκάδα:

Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.990 βαθμοί Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.328 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.423 Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.320 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.850 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.453 Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.267 Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.232 Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.003 Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.512

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ