Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έκρυψε τον σεβασμό του για τον Ολυμπιακό, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την εικόνα των «ερυθρόλευκων» μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο. Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την προσπάθεια και την αγωνιστική ποιότητα της ελληνικής ομάδας, τονίζοντας πως οι Πειραιώτες άξιζαν καλύτερη συγκομιδή βαθμών στη διοργάνωση.

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα και μια δύσκολη ομάδα», ανέφερε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας πως η ελληνική ομάδα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο.

Συνεχίζοντας, ο Αλόνσο επισήμανε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει αποτυπώσει στη βαθμολογία την πραγματική του αξία: «Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς απ’ όσους θα έπρεπε να έχει στη League Phase. Θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους».

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε και στη δυσκολία του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η Ρεάλ χρειάστηκε να προσαρμοστεί για να φτάσει στη νίκη: «Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ και μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε και στο τέλος, όμως δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο – η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος, αυτό που μετράει είναι η νίκη».