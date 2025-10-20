Τρίκαλα: Κι επίσημα πρώτος προπονητής ο Κουτσοκέρας

Ο Βαγγέλης Κουτσοκέρας ανέλαβε το έργο να βγάλει τα Τρίκαλα από τη δυσμενή θέση που βρέθηκαν με την έναρξη της νέας σεζόν στην Elite League.

Ο πολύπειρος προπονητής, είναι κι επίσημα από σήμερα ο πρώτος προπονητής της ομάδας, στην οποία είχε αναλάβει συνεργάτης του Νίκου Καμπούρη.

Μετά το “διαζύγιο” με τον Νίκο Καμπούρη στη 2η αγωνιστική, ο Κουτσοκέρας που κοουτσάρισε και το Σάββατο την ομάδα ως υπηρεσιακός, αναλαμβάνει πλέον την τεχνική ηγεσία της ομάδας των Τρικάλων.

Η ανακοίνωσή τους:

“Ο ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ.

Ο σύλλογος εύχεται στον κ. Κουτσοκέρα καλή επιτυχία στη νέα του θέση”.