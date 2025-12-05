«Τρέλα» για τον Χρήστο Μουζακίτη: «Ένα βήμα πιο μπροστά Ρεάλ και Γιουνάιτεντ – Μπορεί να ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ η μεταγραφή»

Πλέον είναι σίγουρο: Ο Χρήστος Μουζακίτης θα εξακολουθεί-σε καθημερινή βάση- να αποτελεί μέρος των μεταγραφικών αναφορών από τα διεθνή ΜΜΕ. Σήμερα (5/12), αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «είναι οι πιο αποφασισμένες για την απόκτηση του μέσου, αν και αμφίβολο είναι αν κάποια από τις δύο θα είναι διατεθειμένη να πληρώσει έως και 40 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με το TEAMtalk «ο διευθυντής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τζέισον Γουίλκοξ πιέζει σθεναρά για την υπογραφή. Το ενδιαφέρον του συλλόγου για τον παίκτη χρονολογείται από την εποχή του Νταν Άσγουορθ στον σύλλογο», αναφέρει και συνεχίζει:

«Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει αποδεχτεί ότι θα χάσει τον Μουζακίτη. Ο ελληνικός σύλλογος θα προτιμούσε να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να απορρίψει προσφορές του Ιανουαρίου που ταιριάζουν με την εκτίμησή του. Ο Ολυμπιακός δεν θα εξετάσει προσφορές κάτω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως μια καλοκαιρινή μεταγραφή είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα».

To ESPN, αναφέρει ότι «Ο έφηβος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης, έχει ανάμεσα στους θαυμαστές του τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ενώ η «The Sun», σημειώνει:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του θαυματουργού παιδιού του Ολυμπιακού, Χρήστου Μουζακίτη. Ο 18χρονος μέσος εντυπωσίασε πρόσφατα στο Champions League της UEFA εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας τον προπονητή των Los Blancos, Τσάβι Αλόνσο, να τον επαινέσει μετά τον αγώνα. Ως εκ τούτου, ομάδες όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθούν επίσης την εξέλιξή του. Ο Έλληνας διεθνής θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για μεταγραφή περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έχουν τα πράγματα, αν και το ποσό μπορεί να αυξηθεί μέχρι τον Ιανουάριο».