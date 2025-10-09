Το ΤΕΦΑΑ ΠΘ “βουτάει” στις πισίνες της Εθνικής με στόχο την Ολυμπιάδα του Λος Αντζελες

To Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεχίζει για δεύτερη αγωνιστική χρονιά τη συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ), με αντικείμενο την Ψυχολογική Υποστήριξη και Προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων Υδατοσφαίρισης και Κολύμβησης με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Los Angeles.

Η συνεργασία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΟΕ κου Κυριάκου Γιαννόπουλου και συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ ΠΘ, Αντώνη Χατζηγεωργιάδη, και του Επίκουρου Καθηγητή Ευάγγελου Γαλάνη. Ακολούθως, σε συναντήσεις με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές των Εθνικών Ομάδων Υδατοσφαίρισης και Κολύμβησης, τέθηκαν οι στόχοι και σχεδιάστηκε το πλάνο δράσεων. Στην πορεία του έργου έχουν πραγματοποιηθεί βιωματικά εργαστήρια και συστηματικές ατομικές συνεδρίες με τα μέλη των Εθνικών Ομάδων, αλλά και σεμινάρια σε αθλητές, αθλήτριες και γονείς σε 5 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Το όραμα της Ομοσπονδίας αφορά μια ευρύτερη προσέγγιση για όλα τα αθλήματα του Υγρού Στίβου με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη των μελών των Εθνικών Ομάδων, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των προ-εθνικών ομάδων, των προπονητών και προπονητριών συλλόγων και των γονέων, για την ανάδειξη της σημασίας της Αθλητικής Ψυχολογίας στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κόσμου του αθλητισμού σχετικά με την ψυχική υγεία των αθλητών και αθλητριών.

Οι Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης κατάφεραν σημαντικές διακρίσεις το καλοκαίρι με την γυναικεία ομάδα να κατακτά χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης τον Μάιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Ιούλιο, και την ομάδα των Ανδρών να κατακτά αντίστοιχα το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο. Παράλληλα, οι Εθνικές Ομάδες Κολύμβησης είχαν σημαντική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις. Η ομάδα του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής του ΤΕΦΑΑ ΠΘ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας.

Η συνεργασία αυτή είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων προσπαθειών των μελών του Εργαστηρίου του ΤΕΦΑΑ ΠΘ για την ανάδειξη της σπουδαιότητας του κλάδου της Αθλητικής Ψυχολογίας στον αθλητισμό. Το Επιστημονικό Προσωπικό πλαισιώνουν μέλη του Εργαστηρίου, Καθηγητές και διδάκτορες του ΤΕΦΑΑ ΠΘ, καθώς και έμπειροι Αθλητικοί Ψυχολόγοι, απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής» του ΤΕΦΑΑ ΠΘ. Το εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής του ΤΕΦΑΑ ΠΘ αναδεικνύεται ως φυτώριο Αθλητικών Ψυχολόγων υψηλής ειδίκευσης εδώ και χρόνια, προσφέροντας δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το “European Master in Sport and Exercise Psychology” και το πρόγραμμα «Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής».