Το θαύμα της Premier League: Τα 11 δισ. ευρώ στην βρετανική οικονομία, οι 104.000 θέσεις εργασίας και τα 5 δισ. ευρώ στη φορολογία

Η αγγλική Premier League… παράγει περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ για τη βρετανική οικονομία, διατηρεί 104.000 θέσεις εργασίας και συνεισφέρει 5 δισεκατομμύρια ευρώ στα φορολογικά ταμεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στοιχεία που δείχνουν ότι η κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας δεν είναι πλέον απλώς ένα…χρυσωρυχείο, αλλά αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της οικονομίας της χώρας, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας EY, η οποία ανέλυσε τη σεζόν 2023-2024 για να αποκαλύψει τη θεαματική ανάπτυξη που βιώνει χρόνο με το χρόνο.

Εκείνη τη σεζόν, η Premier League και οι σύλλογοί της απέφεραν 9,8 δισεκατομμύρια λίρες (11 δισεκατομμύρια ευρώ), 21% περισσότερα από ό,τι δύο χρόνια πριν και δεκατέσσερις φορές περισσότερα από ό,τι τη σεζόν 1998-1999.

Γενικότερα είναι σημαντικό ότι αυτή η εμπορική και οικονομική επιτυχία μεταφράζεται και σε αθλητική επιτυχία, με εννέα αγγλικούς συλλόγους να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος, συμπεριλαμβανομένων έξι, αριθμός ρεκόρ, στο Champions League, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί.

Κατά μέσο όρο, κάθε αγώνας της Premier League την περασμένη σεζόν είχε περισσότερους από 40.000 θεατές στα γήπεδα, ενώ συνολικά 1,45 δισεκατομμύρια άνθρωποι απόλαυσαν τη διοργάνωση στην τηλεόραση.

«Η Premier League δημιουργεί σημαντική οικονομική αξία για το Ηνωμένο Βασίλειο και προωθεί μια θετική εικόνα της χώρας παγκοσμίως, αλλά εξίσου σημαντικό με όλα αυτά είναι ότι υποστηρίζουμε κάθε επίπεδο του αθλήματος, από το επαγγελματικό έως το ερασιτεχνικό, και τις ακαδημίες νέων της χώρας και το ποδόσφαιρο βάσης», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μάστερς, διευθύνων σύμβουλος Premier League.

Ωστόσο, κάποιοι αναφέρουν ήδη, ότι αυτή η ανάπτυξη απειλείται από την κυβερνητική παρέμβαση με την εισαγωγή της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα των ομάδων, τη νομιμότητα των ιδιοκτητών τους, θα δώσει φωνή στους οπαδούς και θα παράσχει άλλες κατευθυντήριες γραμμές.

«Αν το τρέχον πρωτάθλημα είναι επιτυχημένο, γιατί να το θέσουμε σε κίνδυνο;» αναφέρεται, ενώ η Premier League επιμένει ότι είναι ικανή για αυτορρύθμιση.

«Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ανταγωνιστικότητά μας και να μας αποδυναμώσει», δήλωνε ο Ρίτσαρντ Μάστερς το 2024. Και πρόσθετε: «Υπάρχει κίνδυνος αυτός ο κανονισμός να βλάψει τη συνολική επιτυχία της Premier League και να σκοτώσει τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά του αγγλικού ποδοσφαίρου».

Αλλαγές που πάντως αναμένεται να παρακολουθούνται στενά από τους 104.000 εργαζόμενους που εξαρτώνται από το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς και από τις βρετανικές φορολογικές αρχές, οι οποίες εισπράττουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

«Η Premier League είναι μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας αυτής της χώρας, μια παγκόσμια οικονομική δύναμη, ένα εμπορικό σήμα που αναγνωρίζεται από δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας ταυτότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λίζα Νάντι, Υπουργός Ψηφιακών Θεμάτων, Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

