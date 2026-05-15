Τα Τρίκαλα φιλοξενούν το πανελλήνιο πρωτάθλημα Cheerleading

Στα Τρίκαλα και τα Μετέωρα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών, παράλληλα με το Trikala & Meteora Cheer Open 2026 το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου 2026.

Δύο κορυφαίες διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, θα φιλοξενηθούν από τους Δήμους Τρικκαίων και Μετεώρων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων και το Βλαχάβειο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμπάκας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Αθλητικού Συλλόγου Εύαθλοι Τρικάλων.

Περισσότεροι από 600 αθλητές και αθλήτριες του Cheerleading από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν συνολικά 235 αγωνιστικά προγράμματα στους προκριματικούς και τους τελικούς του διημέρου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο ενέργεια. Τους αγώνες θα κρίνουν, Διεθνής Κριτές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Cheer Camp με τις Χρυσές Προπονήτριες

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Cheer Camp τεχνικής και εξέλιξης με τις χρυσές προπονήτριες των εθνικών ομάδων, Βάσια Τσουλαρίδη και Άννα Γερογιάν που θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 17:00 στο Βλαχάβειο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Meteora Cheer Party

Το μεγάλο πάρτι του Cheerleading θα γίνει στην κεντρική πλατεία των Μετεώρων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 19:30, με φόντο το μαγευτικό τοπίο και τους επιβλητικούς βράχους. Το παρών στο Cheer Party θα δώσουν οι Χάλκινοι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές της Εθνικής Ομάδας Youth Pom σε μία ειδική παρουσίαση του αθλήματος.

Οι τρεις πρώτοι νικητές από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών Pom και Hip Hop στις ηλικιακές κατηγορίες Senior, Junior και Youth θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading, το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η πόλη των Τρικάλων έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει με επιτυχία μεγάλες διοργανώσεις του αθλήματος, καθώς το 2019 είχε διεξαχθεί το 2ο Κύπελλο Ελλάδας Cheerleading.

Στο πλαίσιο του Trikala & Meteora Cheer Open 2026 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και γνωριμία με το άθλημα του Cheerleading, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Active.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, τον Δήμο Τρικκαίων και τον Δήμαρχο κ. Νίκο Σακκά, καθώς και τον Δήμο Μετεώρων και τον Δήμαρχο κ. Λευτέρη Αβραμόπουλο για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση των διοργανώσεων.

Χορηγοί: Fila, Chronoteam, MG Motors, LG, LAP,Unicorg

Υποστήριξη: Be Active, Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ΑΣ Εύαθλοι Τρικάλων

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις εταιρείες Biokosmos Radiopharmaceuticals, Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος, McCain και LifeWalkers Hydrogym HYDROGYM για την υποστήριξή τους.