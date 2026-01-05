Ταϊρίκ Τζόουνς: Ένας φιλόδοξος, αλτικός και δυνατός σέντερ στον Ολυμπιακό – Ανακοινώθηκε η απόκτησή του

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι και επισήμως παίκτης του Ολυμπιακού από το πρωί της Δευτέρας, 5 Ιανουαρίου.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού σέντερ, αφού το σήριαλ της απόκτησης ενός κομβικού παίκτη, ενός σέντερ που μπορεί ν’ αλλάξει τα δεδομένα στη ρακέτα του Ολυμπιακού, καθώς και στις πιθανότητές του για την κατάκτηση του τίτλου στη Euroleague είχε «happy end» για τους Πειραιώτες.

✍️🏾Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του @TyriqueJones_ . Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.#OlympiacosBC announces the signing of Tyrique Jones. The American center has signed a 2.5-year contract with our team.… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 5, 2026



H 5η Ιανουαρίου ήταν η καταληκτική ημέρα για να δηλώσει μία ομάδα της Euroleague την απεγγραφή ενός παίκτη της και η Παρτιζάν το… έπραξε ανήμερα του deadline. Και μετά τον Ταϊρίκ Τζόουνς την πόρτα της εξόδου από την Παρτιζάν βλέπει και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Η καταληκτική ημέρα μεταγραφών στη διοργάνωση παραμένει η 25η Φεβρουαρίου… αλλά ποιος ο λόγος να περίμενε ο Ολυμπιακός; Την ώρα που η προσμονή των φιλάθλων του βρισκόταν στο «κόκκινο»;

Βαθιά το χέρι στην τσέπη

Τρεις ημέρες μετά το «δώρο» της 10ης διαδοχικής νίκης απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Euroleague και μάλιστα 6ης διαδοχικής μέσα στο T-Center (πρώην ΟΑΚΑ), oι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έκαναν ένα ακόμη δώρο στους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά.

Έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνουν δικό τους έναν σέντερ που διεκδικούσαν πολλές ομάδες κι ενώ τελευταία που αξίωνε να «κλέψει» τον Τιρίκ Τζόουνς ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί ήρθαν να προστεθούν στην Ντουμπάι.

Η Παρτιζάν δεν θα άφηνε τον Τζόουνς να φύγει χωρίς να λάβει υψηλή αποζημίωση. Οι Σέρβοι γνώριζαν το διακύβευμα για τον Ολυμπιακό και έμειναν αμετακίνητοι στα «θέλω» τους. Και το… μπαλάκι των διαπραγματεύσεων… έκατσε στα 550.000 δολάρια ήτοι 470.000 ευρώ, ποσό που δεν δίστασαν να καταβάλουν οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού. Και πρόσφεραν στον Ταϊρίκ Τζόουνς συμβόλαιο έως το 2028!

Και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σεζόν στη Euroleague, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι είχαν καταβάλει το ποσό των 300.000 ευρώ στην Παρτιζάν για να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» ο Φρανκ Νιλικίνα! Οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού έχουν πληρώσει 2.300.000 ευρώ μόνο αυτή τη σεζόν για εξαγορά συμβολαίων, απόδειξη του πόσο θέλουν να φτάσει ο Ολυμπιακός σε ένα 5ο διαδοχικό φάιναλ φορ Euroleague και αυτή τη φορά να το κατακτήσει… μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Telekom Center Athens στις 26 Μαίου 2026.

Πώς κατέληξε στον Πειραιά

Το… παράδοξο είναι πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατέληξε στον Ολυμπιακό μετά το «domino» που ακολούθησε στην Παρτιζάν από την παραίτηση του επί 13 σεζόν προπονητή του Παναθηναϊκού, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, μετά την ήττα των «ασπρόμαυρων» της Σερβίας, στο T-Center, από τον Παναθηναϊκό. Έγινε persona non grata στην «Beograd Arena» με τους φιλάθλους της Παρτιζάν να τον αποδοκιμάζουν ως έναν εκ των υπευθύνων που άφησε την ομάδα ο «Ζοτς».

Παρ΄ ολίγον να πιαστεί στα χέρια με οπαδό της Παρτιζάν, όταν αντιδρώντας στα «γαλλικά» του οπαδού, τον προκάλεσε να πλησιάσει να τα… πουν από κοντά. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπρεπε να φύγει για το καλό της Παρτιζάν, για το καλό το δικό του και για το καλό… του Ολυμπιακού.

Και πως τα φέρνει η μοίρα; Ο τελευταίος άνθρωπος που προσπάθησε να τον μεταπείσει να μείνει στην Παρτιζάν ήταν ο εμβληματικός φόργουορντ του Ολυμπιακού τη δεκαετία του 90, Ζάρκο Πάσπαλι, που διατελεί general manager της ομάδας του Βελιγραδίου.

Η αδυναμία στο «5»

Γιατί να τον ενδιαφέρουν αυτά όμως τον Ολυμπιακό; Ήδη από τον Αύγουστο φαινόταν πως ο Ολυμπιακός με την τριάδα Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο στο «5», θα χρειαστεί να βρει σέντερ… Οι καλές εμφανίσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο με τη «χάλκινη» εθνική στο Ευρωμπάσκετ άφηναν ένα «παράθυρο» ελπίδας πως θα παρουσιαστεί βελτιωμένος εν συγκρίσει με αυτό που έδειξε στον Παναθηναϊκό ο αδελφός του super star των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και με τον Χολ να μην προσφέρει τ’ αναμενόμενα για μεγάλο διάστημα στο πρώτο μέρος, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε στους ώμους του όλο το βάρος. Κράτησε σαν… πύργος τον Ολυμπιακό και έγραψε πρωτιές στη διοργάνωση με τα στατιστικά του. Πόσο όμως θ’ άντεχε ο Σέρβος σέντερ σε έναν «Μαραθώνιο» 38 αγωνιστικών μόνο στη regular season;

Το προφίλ του

Ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν αλτικό, δυνατό, ευφυή ψηλό που θα προστεθεί δίπλα στον εξαιρετικό και φέτος Νίκολα Μιλουτίνοφ και στον ανεβασμένο τον τελευταίο μήνα Ντόντα Χολ.

Στη Euroleague φέτος σε σύνολο 17 αγώνων με την Παρτιζάν είχε σε 23:36 λεπτά μέσο όρο ανά αγώνα, 10,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5,4 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1997 στο Κονέτικατ των ΗΠΑ. Απόφοιτος του κολλεγίου Xavier (2016-2020) φόρεσε τη φανέλα της Γουοντζού Πρόμι από την Κορέα (2020). Ο Έλληνας τεχνικός Γιάννης Καστρίτης τον ανακάλυψε και τον έφερε στη Χάποελ Τελ Αβίβ (2020-21). Είχε 13,1 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στο Ισραήλ.

Υπέγραψε στην ιταλική Πέζαρο (2021-22). Στην ιταλική λίγκα είχε 13,5 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ μέσο όρο στο πρωτάθλημα. Μετακινήθηκε στην Τουρκ Τέλεκομ (2022-230, με την οποία αγωνίστηκε στο EuroCup. Στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 14 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ, ενώ στο EuroCup σε 20 ματς μέτρησε 12,7 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο, αριθμοί που του χάρισαν μια θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Για να γίνει η Αναντολού Εφές (2023-24) η πρώτη ομάδα που του έδωσε το «εισιτήριο» για τη Euroleague. Σε 34 παιχνίδια, από τα οποία ξεκίνησε στα 8 βασικός, είχε 7,2 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στη rookie σεζόν του στη Euroleague.

Και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ήθελε να τον κάνει δικό του. Η σεζόν 2024-25 τον βρήκε στην Παρτιζάν. Στην πρώτη σεζόν του με την ομάδα του Βελιγραδίου είχε 11,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο.

Η μοίρα, όμως… ήθελε τον «Ζοτς» να παραιτείται από την Παρτιζάν μεσούσης της σεζόν 2025-26 και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να παίρνει θέση στη φροντ λάιν του Ολυμπιακού με το όνειρο πως θα κατακτήσει τη Euroleague με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ