Τέλος ο Χρήστος Κόντης από τον Παναθηναϊκό – Η ανακοίνωση της πράσινης ΠΑΕ

Τέλος ο Χρήστος Κόντης από τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (24/10) τη λύσης της συνεργασίας τους και τού ευχήθηκε ό, τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του».