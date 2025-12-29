Αθλητικά

Τέλος ο Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό – Συνεχίζει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ’ αναμενόματα στην ομάδα του Πειραιά και με την προσθήκη του Μόντε Μόρις δεν υπάρχει θέση για εκείνον και χρόνος συμμετοχής.

Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της, μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο. Ήδη από χθες (28/12) το βράδυ είχε γίνει γνωστή η συμφωνία με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σέιμπεν Λι είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται: «Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή enikos.gr

