Τέλος ο Νίκος Καμπούρης από τα Τρίκαλα

Στη λύση της συνεργασίας τους με τον προπονητή Νίκο Καμπούρη προχώρησαν τα Τρίκαλα.

Το ανακοίνωσαν το βράδι της Τετάρτης, δύο μέρες μετά τη δεύτερη ήττα της ομάδας σε ισάριθμους αγώνες στην Elite League, από τη Νίκη Βόλου.

Η ανακοίνωση:

“Η Διοίκηση του Α.Ο Τρίκαλα ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κύριο Νίκο Καμπούρη.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του και την αφοσίωση που έδειξε όλο το διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας μας.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, υγεία και πολλές επιτυχίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο”.