Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα-Τρίκαλα

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθεί ο 17ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» με αγώνες 21 χλμ., 5 χλμ., 2,5 χλμ. και 1 χλμ. (9-14 ετών).

Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων διοργανώνει τον 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος» ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), και με συνδιοργανωτές τους Δήμους Τρικκαίων και Μετεώρων.

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο θα διεξαχθούν αγώνες:

5 χλμ ,

, 5 χλμ. για ΑΜΕΑ και

Αγώνας Παιδιών 1000 μέτρων (9 έως 14 ετών)

μέσα στην πόλη των Τρικάλων. Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίστηκε η Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Πληροφορίες, εγγραφές και η προκήρυξη του αγώνα στην ιστοσελίδα: www.trikalahalfmarathon.org