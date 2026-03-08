Στον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών ο ΑΟΤ – Επικράτησε 2-0 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου

Με την καλύτερη ίσως εμφάνιση τους φέτος στο πρώτο ημίχρονο τα Τρίκαλα «ισοπέδωσαν» τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου που θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος που έφυγε από το στάδιο με μόνο δύο γκολ σε βάρος του βάση της εικόνας του πρώτου μέρους.

Τα Τρίκαλα θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν τίτλο, αυτόν του Πανελληνίου κυπέλλου ερασιτεχνών κόντρα στον Πανθρακικό (κέρδισε με ανατροπή τον Γιούχτα στον άλλον ημιτελικό με 4-1) με τον τελικό να γίνεται πιθανότατα σε κάποιο γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Οι «κυανέρυθροι» έβγαζαν φωτιά στο πρώτο ημίχρονο με τον Γρηγορόπουλο να κάνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, βρισκόταν με κλειστά μάτια με τον Βασίλα κάνοντας άνω κάτω την άμυνα των φιλοξενουμένων.

Τα Τρίκαλα ευτύχησαν να πετύχουν δύο γρήγορά γκολ με τον Σουλιώτη στο 5’ και τον Νίτσο στο 6’ και θα μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ καθώς είχαν μερικές χαμένες κλασικές ευκαιρίες αλλά και ένα δοκάρι με τον Νίτσο ώστε να «κλειδώσουν» το παιχνίδι.

Ο Εθνικος Κεραμιδίου έχασε την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου όταν κέρδισε πέναλτι αλλά ο νεαρός Λαζαρίνας «ψάρεψε» τον Κυπαρίσση και έπεσε στην σωστή γωνία κρατώντας το μηδέν.

Στην επανάληψη τα Τρίκαλα έριξαν ρυθμούς, ο Μπαδήμας ξεκούρασε παίκτες με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου να χάνει σποραδικά κάποιες ευκαιρίες χωρίς ωστόσο να πετύχει κάποιο τέρμα που θα του έδινε ελπίδες επανόδου στο παιχνίδι.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Καπρέτσος από την Ενωση Μακεδονίας με βοηθούς τους κ.κ. Παντικίδη, Χρυσανίδη. Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Απόστολο Σκόνδρα, Ναζίμ και Γιάννης Σκόνδρα του ΑΟΤ και Κωτσιόπουλο του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Κωνσταντόπουλος, Ορφανός, Σουλιώτης (65′ Πατρώνης), Ναζίμ (65΄ Παπαδάκος), Νίτσο (75΄ Σαμαντάς), Βασίλας, Γρηγορόπουλος (62′ Κοκκίνης), Απ. Σκόνδρας, Μέτσε, Κακάμης(75΄Γιάννης Σκόνδρας)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (Κώστας Βελιτζέλος): Παγιώτας, Πάνος, Μυστρίδης (90’ Ξυδούς), Ελέζι, Κυπαρίσσης (55′ Βαρυμίδης), Βουκελάτος (65′ Νταϊλάνι), Σέχου, Στεφανίδης (55′ Βιγιάλμπα), Κραγιόπουλος, Γκίκα, Κωτσιόπουλος.

