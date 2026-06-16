Στον Βόλο το Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών και γυναικών – Η ελληνική αποστολή

Δυνατή και πολυπληθής ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (20-21/6) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Στην αποστολή συμμετέχουν δύο Ολυμπιονίκες, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό, Ελίνα Τζένγκο, μαζί με τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου.

Συνολικά, 84 αθλητές και αθλήτριες θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του βαλκανικού στίβου.

Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν από τις χώρες-μέλη της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Οι φίλοι του στίβου, που θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του σταδίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για δεύτερη διαδοχική χρονιά μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης.

Άνδρες

100 μ.: Γιάννης Βοσκόπουλος (ΠΑΟ), Παναγιώτης Λαγάνης (ΓΣ Σέρρες 93)

200 μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου), Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ)

400 μ.: Βαγγέλης Καϊκης (ΕΑΤ Άθληση Τρικάλων), Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης)

800 μ:. Χριστόφορος Κουτλής (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Χαράλαμπος Λαγός (ΠΑΟ)

1500 μ.: Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας), Πέτρος Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

3000 μ.: Γιώργος-Χριστόφορος Κύρτσης (ΓΑΣ Αγρινίου), Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς)

5000 μ.: Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου), Ορφέας Ιωάννου (Πανναξιακός ΑΟ)

110 μ εμπ.: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ)

400 μ εμπ.: Δημήτρης Λεβαντίνος (ΠΑΟ), Πέτρος Παπαγιάννης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

3000μ Φ.Ε.: Γιώργος Τασιούλας (ΑΓΣ Ιωαννίνων), Αντώνης Ζαμπέλης (ΑΟ Κούρος Αίγινας)

Ύψος: Αντρέα Μίτα (ΑΣ Πρέβεζας ΕΥ ΖΗΝ)

Επί κοντώ: Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς), Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων)

Τριπλούν: Γιάννης Γκάρτσιος (ΓΣ Κηφισιάς), Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ)

Σφαιροβολία: Κώστας Γενννίκης (ΠΑΟ), Ιάσων Μαχαίρας (Πανναξιακός ΑΟ)

Δισκοβολία: Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς), Αρτέμης Αδαμάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

Σφυροβολία: Χρήστος Φραντζεσκάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς)

Ακοντισμός: Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Γεώργιος Χριστακάκος (ΠΑΟ)

Δέκαθλο: Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας), Κώστας Καραγιαννίδης (ΓΣ Σέρρες 93)

4Χ100 μ.: Ιωάννης Βοσκόπουλος, Θεόδωρος Βροντινός (ΠΑΟΚ), Βασίλης Μυριανθόπουλος,

Σωτήρης Γκαραγκάνης, Παναγιώτης Λαγάνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος (Άθλος Κερατσινίου),

4Χ400 μ. : Βαγγέλης Καϊκης, Γιάννης Σίμονι, Πέτρος Παπαγιάννης, Κυριάκος Τσικιλής (ΑΟ Ερμής), Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου)

Γυναίκες

100 μ: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανούδακη (ΓΣ Ηλιούπολης)

200 μ: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανούδακη (ΓΣ Ηλιούπολης)

400 μ: Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ), Κατερίνα Γρηγοριάδου (Παμμηλιακός ΑΣ)

800 μ: Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ), Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΣ Σαλαμίνας Ο ΑΙΑΣ)

1500 μ: Ανθή-Κοράινη Κυριακοπούλου (ΠΑΟ), Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης)

3000 μ: Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Μαρία Κάσσου (Πανναξιακός ΑΟ)

5000 μ: Ντενίσα Μπάλλα (ΠΑΟ), Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου)

100 μ. εμπ.: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή)

400 μ. εμπ.: Δήμητρα Γναφάκη (ΠΑΟ)

3000 μ. Φ.Ε.: Νικολέτα Ραφαιλάκη (ΑΣ Άγιος Νικόλας), Αθανασία Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης)

Ύψος: Παναγιώτα Δόση (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου)

Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης), Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Μήκος: Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα), Ναταλία Μπέση (Πρωτέας Ηγουμενίτσας)

Τριπλούν: Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος)

Σφαιροβολία: Μαρία Μαγκούλια (Ένωση Καζώνης- Κάλυμνος 2000), Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή)

Δισκοβολία: Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Ηλιούπολης), Ιωάννα Αραμπατζή (ΑΜΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης)

Σφυροβολία: Σταυρούλα Κοσμίδου (Αίολος Πτολεμαίδας ΓΕ), Παρασκευή Πουλλή (ΔΕΑΣ Δάφνη Ρόδου)

Ακοντισμός: Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος), Ελεονώρα Τσόγκα (Παμμηλιακός ΑΣ)

Έπταθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος), Αναστασία Μπαλούμη (Παμμηλιακός ΑΣ)

4Χ100 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανούδακη, Αποστολία Αντωνάτου (ΠΓΣ), Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Στέλλα Μιχαηλίδου (ΑΟ Ερμής)

4Χ400 μ. : Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ), Δήμητρα Γναφάκη (ΠΑΟ), Κατερίνα Γρηγοριάδου, Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης)

4Χ400 μ. Μεικτή: Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (ΓΣ Κερατσινίου), Δημήτρης Λεβαντίνος, Σπύρος Κονιδάρης (ΓΣ Λευκάδας), Κυριάκος Τσικιλής, Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη, Ραφαηλία Γιαννουλίδου (ΑΣ Βεργίνα), Σπυριδούλα Σχούλη (ΓΣ Τρικάλων)