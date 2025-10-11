Στον ΑΟΤ ο επόμενος σταθμός για Ναζίμ

Στα Τρίκαλα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νιγηριανός μέσος Ναζίμ, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Ο ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον David Nazim.

Ο Νιγηριανός μέσος (γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1996, ύψος 1.89μ.) αγωνίζεται με την ίδια ένταση τόσο ως αμυντικός χαφ όσο και ως box-to-box μέσος, διαθέτοντας δύναμη, ταχύτητα και πάθος που ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας μας.

Ο Nazim έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Super League 2 και του εξωτερικού, μεταξύ αυτών οι Απόλλων Λάρισας, Χανιά, Πανσερραϊκό, Κέρκυρα, Ζάκυνθο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακό Βόλου, Αιγάλεω και Hapoel Afula (Ισραήλ), αφήνοντας παντού το στίγμα του με τη μαχητικότητά του και το δυναμικό του παιχνίδι.

Καλωσορίζουμε τον David στην οικογένεια του ΑΟ Τρίκαλα!

Με πίστη, πάθος και ενότητα συνεχίζουμε τον δρόμο μας — όλοι μαζί για την επιστροφή εκεί που ανήκουμε!