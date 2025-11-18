Στις 23 Νοεμβρίου ο Ημιμαραθώνιος Ράξας – Τρικάλων

Για εικοστή χρονιά πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2025 ο «Αγώνας Δρόμου Ράξος – Τρικάλων».

Πρόκειται για σειρά αγώνων για μεγάλο εύρος ηλικιών, που διοργανώνονται από τον Δήμο Τρικκαίων και τη ΔΚ Ράξας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και με την υποστήριξη της e-trikala ΑΕ.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, με εκκινήσεις να δίνονται από τις 9 το πρωί.

Οι αγώνες περιλαμβάνουν ημιμαραθώνιο 21 χλμ. (εκκίνηση στις 9:00), αγώνα 10 χλμ. (εκκίνηση στις 9:45), παιδικούς αγώνες αγοριών και κοριτσιών 100 μέτρων, 400 μέτρων, 600 μέτρων και 1000 μέτρων (εκκίνηση στις 9:35).

Για ανήλικους/ες οι γονείς – κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΑΞΑΣ

Από το γραφείο Τύπου