Στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών ο ΑΟΤ

Πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-0 επικράτησαν τα Τρίκαλα του Σαρακηνού και πέρασαν έτσι στην επόμενη φάση του Πανελληνίου κυπέλλου Ερασιτεχνών όπου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας που χρειάστηκε να φτάσει στην διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει τον Άγιο Νικόλαο, ομάδα Α’ ΕΠΣΤ Χαλκιδικής.

Τα Τρίκαλα με πολλούς αναπληρωματικούς στην σύνθεση τους χρειάστηκαν τις επεμβάσεις του Γκέκα στο πρώτο ημίωρο για να μην μείνουν πίσω στο σκορ αλλά μετά με τον Αντερέμι να είναι σε μεγάλα κέφια προηγήθηκαν με 2-0 στο 30’ και το 35’ με τον Νιγηριανό να βγάζει ασίστ σε Τσάτσο και Σαμαντά αντίστοιχα.

Στην επανάληψη και πάλι ο Γκέκας ήταν αυτός που δεν επέτρεψε στον Σαρακηνό να ξαναμπεί στο παιχνίδι με τον Ορφανό στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό 3-0.

Με τα Τρίκαλα αγωνίστηκε για πρώτη φορά ο Ιορδανίδης που έδειξε ότι μπορεί να είναι μία αξιόπιστη λύση για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Γκέκας, Αντερέμι (76′ Τριμμης),Βασίλας. Μποζίδης (65′ Λουκάς), Ναζίμ, Ορφανός, Σαμαντάς (65′ Γιαννόπουλος), Σκόνδρας, Τσάτσος (81′ Γκερπεσιωτης), Φιρινίδης (65′ Ιορδανίδης), Χαλικιάς

Σαρακηνός (Στέφανος Ξηρόφωτος): Μισυρλής, Ράπτης (73′ Μπιλιτσάκης), Θαν. Κύρκος (46′ Μπουραζάς), Αποστολίδης, Κωνσταντίνου (46′ Γκλαβίνης),Τσιανάκας, Αρίας, Λομπάρντι, Μπέκος (80′ Τομε), Χατζηπούργανης, Πέτρος Κύρκος (46′ Ψιάνος)

sportrikala.gr