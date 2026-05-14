Στην Εθνική Ομάδα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης U13 η Δωρίνα Στρωματά του ΦΑΣ Τρικάλων

Νέα μεγάλη διάκριση, αυτή τη φορά όχι αμιγώς αγωνιστική, αλλά ως αποτέλεσμα της αγωνιστικής δράσης, για τον ΦΑΣ Τρικάλων. Συγκεκριμένα, η αθλήτρια του τρικαλινού συλλόγου επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ πονγκ) Δωρίνα Στρωματά, κλήθηκε να μετάσχει στην Εθνική Ομάδα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην κατηγορία Under 13.

Η απόφαση αυτή, όπως επισημαίνει το ΔΣ του ΦΑΣ Τρικάλων «επιβεβαιώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τη συνεχή αγωνιστική της εξέλιξη και τη σκληρή δουλειά των τελευταίων χρόνων. Ταυτόχρονα, περηφάνια, χαρά και βαθιά συγκίνηση γεμίζουν για ακόμη μία φορά την οικογένεια του συλλόγου μας».

Τονίζεται, ακόμη, ότι «η επιτυχία αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας εξαιρετικής πορείας, γεμάτης προσπάθεια, συνέπεια και αγωνιστικότητα. Με καθημερινή αφοσίωση στις προπονήσεις και συνεχή παρουσία στις διακρίσεις, με τελευταίο επίτευγμα το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα,η αθλήτριά μας κέρδισε επάξια τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ελλάδας στην ηλικιακή της κατηγορία.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την ίδια, για τον σύλλογό μας αλλά και για την πόλη μας, αποδεικνύοντας τη συστηματική και ποιοτική δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην ακαδημία μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις!

Είμαστε όλοι περήφανοι για εσένα Δωρίνα!».

Η αθλήτρια θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα U13 που θα διεξαχθεί στην Albena της Βουλγαρίας το διάστημα 27-31 Μαΐου. Μαζί της θα βρίσκεται ο προπονητής της Σέιμαν Αντώνης που θα έχει την ευθύνη της καθοδήγησης της στα ατομικά και διπλά αγωνίσματα.