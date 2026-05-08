Στα Τρίκαλα οι διασυλλογικοί αγώνες ανδρών – γυναικών

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας πραγματοποιεί τους διασυλλογικούς αγώνες στίβου Ανδρών Γυναικών – Κ20 και συνθέτων αγωνισμάτων Κ16, το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.

Αθλητές από όλα τα σωματεία της Θεσσαλίας αλλά και αθλητές σωματείων από άλλα μέρη της Ελλάδας που διαμένουν στην περιοχή μας θα αγωνιστούν προσπαθώντας να πετύχουν τα όρια πρόκρισης στα πανελλήνια πρωταθλήματα της κατηγορίας τους.

Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν

ΑΝΔΡΩΝ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 5.000μ. – 3.000μ.Φ.Ε – 10.000μ.Βάδην – 110μ.Εμπ. – 400μ.Εμπ. – Ύψος – Επί Κοντώ – Μήκος – Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός – 4Χ100μ. – 4Χ400μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ.– 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ.- 5.000μ. – 3.000μ.Φ.Ε – 10.000μ.Βάδην – 100μ.Εμπ. – 400μ.Εμπ. – Ύψος – Επί Κοντώ – Μήκος – Τριπλούν – Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός – 4Χ100μ. – 4Χ400μ.

Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινάει στις 13.20 το Σάββατο 9/5 ενώ την Κυριακή 10/5 στις 15:00.