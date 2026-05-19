Στα Μετέωρα της κύπελλο της ΕΠΣ Τρικάλων – Επικράτησε στα πέναλτι του Δενδροχωρίου

Ο Χρήστος Μπαρούτας που είδε όλα τα παιχνίδια των Μετεώρων από τον πάγκο την φετινή σεζόν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού. Μετά από ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την κανονική διάρκεια και την παράταση να τελειώνει στο 1-1 Μετέωρα και Δενδροχώρι κλήθηκαν να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι.

Εκεί ο Μπαρούτας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Μπήκε στο παιχνίδι στο 23’ όταν αποβλήθηκε ο Γκουλιώνης αλλά στα πέναλτι εμφανίστηκε ως έτοιμος από καιρό. Απέκρουσε το πρώτο πέναλτι του Αστραδάκη, έπεσε σωστά στο δεύτερο του Κατσαμπέλα που βρήκε στο δοκάρι ενώ χάρισε τον τίτλο στα Μετέωρα αποκρούοντας το τέταρτο του Ανδρέου!

Παράλληλα σκόραραν οι Φορτούνης, Κωστάκης και Μπαούτης οπότε τα Μετέωρα πανηγύρισαν τον 15ο τίτλο της ιστορίας τους και είναι ο πολυνίκης του θεσμού.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει όμως γίνει και για το Δενδροχώρι που παρουσίασε ένα εξαιρετικά καλοδουλεμένο σύνολο που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και μέχρι το τέλος διεκδίκησε το τρόπαιο.

Το παιχνίδι

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ήρθε στο 8’ όταν ο Στεφόπουλος με απευθείας χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γκουλιώνη. Στην επιστροφή ο Πανάγος με σουτ δεν μπόρεσε να νικήσει τον πορτιέρο των Μετεώρων που έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 23΄ ο Πανάγος έφυγε στην κόντρα και ο τερματοφύλακας των Μετεώρων Γκουλιώνης βγήκε από την περιοχή του και τον ανέτρεψε με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα. Έτσι τα Μετέωρα έμειναν νωρίς με δέκα παίκτες και κάτω από τα γκολποστ βρέθηκε ο Μπαρούτας με τον Σέχι να θυσιάζεται και να αποχωρεί από την αναμέτρηση.

Στο 29’ τα Μετέωρα είχαν την δική τους πρώτη καλή ευκαιρία όταν σουτ του Ζάχου κόντραρε και βγήκε κόρνερ.

Αν και με παίκτη λιγότερο τα Μετέωρα πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο 31’. Μετά από φάουλ του Κωστάκη από τα αριστερά o Μανίκας στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για να σημειωθεί το 1-0.

Στο 39’ ο Πανάγος με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ επικίνδυνο χτύπημα φάουλ του Κωστάκη.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και πάλι ο Στεφόπουλος σημάδεψε από απόσταση βολής το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μπαρούτα!

Στο 51’ σουτ του Σκουλή έφυγε άουτ ενώ στο 72΄ ο Κατσαμπέας έδιωξε σωτήρια προ του Μπαούτη.

Στο 80’ το Δενδροχώρι έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ανδρέου με ωραία ατομική ενέργεια και αφού στάθηκε όρθιος από τα μαρκαρίσματα κεραυνοβόλησε έξω από την περιοχή τον Μπαρούτα για να ισοφαρίσει σε 1-1!

Στο 85΄’ σουτ του Λυρίτση μέσα από την περιοχή κοντράρει σε σώμα αμυνομένου και καταλήγει κόρνερ…

Μεγάλη ευκαιρία στο 90’ για το Δενδροχώρι με τον Σκουλή να αστοχεί εξ επαφής…

Στην παράταση και στο 98’ ο Πανάγος βγήκε απέναντι από τον Μπαρούτα αλλά πλάσαρε ψηλά άουτ!

Τα πέναλτι!!!

(*) Αστραδάκης (Δενδροχώρι): Αποκρούει ο Μπαρούτας

(*) Φορτούνης (Μετέωρα): 1-0

(*) Κατσαμπέλας (Δενδροχώρι): Δοκάρι και έξω

(*) Κωστάκης (Μετέωρα): 2-0

(*) Τάσος Πανάγος (Δενδροχώρι): 2-1

(*) Μπαούτης (Μετέωρα): 3-1

(*) Ανδρέου (Δενδροχώρι): Αποκρούει ο Μπαρούτας

Το κύπελλο πάει στα Μετέωρα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μετέωρα (Γρηγόρης Τσιρογιάννης): Γκουλιώνης, Σέχι (27΄ Μπαρούτας), Δρόσος, Φορτούνης, Ράτζας, Καραμούζης, Κωστάκης, Κοντογεώργος (103΄ Σινάνης), Ζάχος (75’ Λυρίτσης), Μπαούτης, Παπαναστασίου

Δενδροχώρι (Κυριάκος Κρεμμυδιώτης): Τάσος Πανάγος, Στεφόπουλος, Κατσαμπέλας, Ανδρέου, Γκουζιώτης (66’ Τουρλίδας), Καραμανώλας (76’ Παπαβασιλείου), Κουκουφίκας, Μανίκας (76΄ Αστραδάκης), Σκουλής (97’ Δημητρόπουλος, 120’ Κατσίκας), Κωνσταντακόπουλος (66’ Μπουτίνας), Νίκος Πανάγος

Διαιτητής του μεγάλου τελικού ήταν ο Βαγγέλης Δουλόπουλος με βοηθούς τους κ.κ. Γιαννέτσο, Μουτσιάκα. Τέταρτος διαιτητής ήταν ο Θεόδωρος Δουλόπουλος. Απέβαλλε στο 23’ τον Γκουλιώνη των Μετέωρων και στο 112’ με δεύτερη κίτρινη τον Στεφόπουλο. Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Κωστάκη, Φορτούνη, Μπαούτη, Λυρίτση των Μετεώρων και Στεφόπουλο, Αστραδάκη των Δενδροχωρίου.

Sportrikala.gr