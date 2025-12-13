Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο πραγματικός οδηγός ήταν ο πατέρας του» – Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για την κλήση στην Αττική Οδό

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Ελευθέριος Μανουσάκης, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με αφορμή τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε πρόσφατη τροχονομική παράβαση στην οποία φερόταν να εμπλέκεται ο διάσημος τενίστας.

Στην ανακοίνωση, που δημοσιεύει το enikos.gr, επισημαίνεται ότι «οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις έχουν δοθεί, αποκλειστικά και προσηκόντως στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά. Τα δε περιθώρια που τάσσει ο νόμος είναι απολύτως σαφή και δεν χρήζουν περαιτέρω δημόσιων εξηγήσεων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήματος. Αν και είναι ιδιοκτήτης αυτού, την επίμαχη ημέρα το είχε παραχωρήσει στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, και συνεπώς ουδέποτε κατελήφθη να οδηγεί ή να προκαλεί οποιοδήποτε είδους ατύχημα».

Παράλληλα, «ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νομίμως κατέχει. Αμέσως μόλις έλαβε γνώση της βεβαίωσης της παράβασης και εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη γνωστοποίηση του πραγματικού οδηγού του οχήματος, προκειμένου η παράβαση να βεβαιωθεί στο πρόσωπο που πράγματι την τέλεσε».

Η ανακοίνωση συνεχίζει, επισημαίνοντας ότι «ο πραγματικός οδηγός του οχήματος, ήτοι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, προσήλθε αμέσως ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, αποδέχθηκε εξίσου άμεσα την ευθύνη που αναλογούσε στην πράξη του, προσκομίζοντας συγχρόνως όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ρητά, ακλόνητα και αναμφίβολα ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήματος κατά την ανωτέρω ημερομηνία».

Τέλος, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «η απολύτως σύννομη συμπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά και της οικογενείας του είναι αδιαμφισβήτητη. Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν προβεί σε ανακριβείς ή συκοφαντικές αναφορές να ανακαλέσουν, ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τη δέουσα επιφύλαξη, προκειμένου να μη συνεχίζεται η αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητας και της φήμης ενός ανθρώπου που έχει τιμήσει την Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την κλήση που είχε λάβει ο τενίστας από την Τροχαία, καθώς μία «έξυπνη» κάμερα της Αττικής Οδού είχε καταγράψει το όχημά του να κινείται με 213 χλμ/ώρα.

Όπως είχε μεταδώσει ο Alpha, αρχικά ζητήθηκε μέσω gov.gr να δηλωθεί ποιος οδηγούσε, αλλά η πλευρά του Τσιτσιπά δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα η Τροχαία να θεωρεί οδηγό τον ίδιο τον τενίστα.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο πατέρας του, δηλώνοντας ότι εκείνος οδηγούσε, κάτι που δεν έγινε αμέσως αποδεκτό.