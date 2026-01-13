Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα 2-0 σετ από τον Βούκιτς και πρόωρος αποκλεισμός από το τουρνουά της Αδελαΐδας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στην Αδελαΐδα και είναι μία άτυπη «γενική πρόβα» για το Australian Open της Μελβούρνης.

Ο κορυφαίος ;Eλληνας τενίστας όλων των εποχών ηττήθηκε με 7-6 (3), 7-6(5) από τον Αυστραλό, Αλεξάνταρ Βούκιτς (Νο 86 στον κόσμο) και πλέον επικεντρώνεται στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, που θ’ αρχίσει την ερχόμενη Κυριακή στην μεγαλούπολη της Αυστραλίας.

Το στοιχείο που χαρακτήρισε το πρώτο σετ, είναι το γεγονός ότι κανένας από τους δύο τενίστες δεν κατάφερε να «σπάσει το σερβίς» του αντιπάλου του. Έτσι, Τσιτσιπάς και Βούκιτς οδηγήθηκαν στο tie break, όπου ο 30χρονος «οικοδεσπότης», ήταν πιο ψύχραιμος και πιο αποτελεσματικός, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 1-0, μετά από 54 λεπτά.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο σετ με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους και να οδηγούνται εκ νέου στο tie break. Ο «Tsitsifast» μπήκε πολύ καλά στην διαδικασία και αφού «έσπασε το σερβίς» του Βούκιτς προηγήθηκε με 3-1. όμως με αντεπίθεση διαρκείας, ο Αυστραλός έκανε δύο break στον Τσιτσιπά και πήρε το προβάδισμα με 5-4. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε 5-5, αλλά ο Βούκιτς έφθασε στην νίκη με νέο break, έπειτα από μία ώρα.