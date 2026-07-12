Σπουδαία μεταγραφή για τον Βράχο Καστρακίου – Απέκτησε τον Βαγγέλη Ανδρέου





Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Βράχος Καστρακίου καθώς έδωσε τα χέρια με τον Βαγγέλη Ανδρέου.



Η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του Εθνικού Βράχου Καστρακίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Ανδρέου.

Ο Ανδρέου γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1990 στα Τρίκαλα, έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από το Μεγαλοχώρι Τρικάλων, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε με επιτυχία σε αρκετές ιστορικές ομάδες, μεταξύ των οποίων: Μετέωρα, Θύελλα Πετρωτού, Αχιλλέας Τριανδρίας, ΑΟ Χανιά, Πιερικός, Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στις εθνικές κατηγορίες.

Η ποιότητα, η εμπειρία και η προσωπικότητά του αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου. Βαγγέλη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Εθνικού Βράχου Καστρακίου και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!



