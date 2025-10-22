Σον Ντάις: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο με την παρουσία του σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, προχώρησε σε δεύτερη αλλαγή προπονητή, με τον Σον Ντάις να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία στη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου. Πριν από το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο των «κόκκινων» απέναντι στην Πόρτο για το Europa League (23 Οκτωβρίου, 22:00), ο έμπειρος Άγγλος τεχνικός μίλησε με σεβασμό για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αποκαλύπτοντας πως η συζήτησή τους ήταν καθοριστική για να δεχτεί τη δουλειά.

Ο Σον Ντάις εξήγησε ότι η επικοινωνία με τον Έλληνα ιδιοκτήτη τον έπεισε για το όραμα που υπάρχει στη Φόρεστ. «Μίλησα μαζί του και με τους συνεργάτες του για τις προοπτικές της ομάδας. Μόλις λήφθηκε η απόφαση για τον προηγούμενο προπονητή, επικοινώνησα μαζί του. Μου μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις. Είναι ενημερωμένος, παρακολουθεί τα στατιστικά και τα δεδομένα. Γνωρίζει ότι η ομάδα πέρασε δύσκολα στο τέλος της περσινής σεζόν, γι’ αυτό και προσπάθησαν να την ενισχύσουν ώστε να συνεχίσει να προοδεύει», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως το κλίμα που εισέπραξε ήταν θετικό και πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται η ομάδα: «Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν έτσι. Υπάρχει ένα μικρό μέρος των φιλάθλων που θεωρεί δεδομένη τη θέση μας στην Premier League. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέρος που ξέρει ότι δεν είναι δεδομένο. Δεν πιστεύω ότι οι οπαδοί της Φόρεστ θεωρούν την παρουσία μας εκεί δεδομένη. Η αρχή της σεζόν υπενθύμισε σε όλους ότι δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς ενίσχυση».

Ο Άγγλος τεχνικός αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έγιναν στον σύλλογο, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι ίσως αμφισβητούν τον ιδιοκτήτη, ωστόσο τα αποτελέσματα δείχνουν πρόοδο. «Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο σύλλογο. Κάποιοι μπορεί να αμφισβητούν τον ιδιοκτήτη, και όντως λίγοι το έχουν κάνει. Όμως στο τέλος της ημέρας έχουν γίνει πολλά θετικά, δημιουργώντας καλό κλίμα στην περιοχή και στην πόλη. Υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα σε όλα αυτά. Ο στόχος του είναι να σταθεροποιήσει τα πράγματα, και γνωρίζει πόση δουλειά χρειάζεται».

«Εμείς, το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες, έχουμε την ευθύνη να το πετύχουμε. Θέλει πρώτα να επιτευχθεί σταθερότητα. Έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό και εδώ», κατέληξε.