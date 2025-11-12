Σοκ στη Βραζιλία: Στη ΜΕΘ ο πρώην αστέρας της Τσέλσι, Όσκαρ – Κατέρρευσε στην προπόνηση

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Όσκαρ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία του και το μέλλον της καριέρας του.

Ο Βραζιλιάνος μέσος, ο οποίος είχε επιστρέψει στον σύλλογο της πατρίδας του έπειτα από μια πενταετή θητεία στην Τσέλσι και μια πολυδάπανη μεταγραφή στη Σανγκάη ΣΙΠΓ, αντιμετωπίζει τώρα σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα που τον οδήγησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Όσκαρ κατέρρευσε ενώ χρησιμοποιούσε στατικό ποδήλατο κατά τη διάρκεια προπόνησης με την ομάδα του, Σάο Πάολο, την Τρίτη και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Israelita Einstein Hospital.

Ο σύλλογος ανέφερε ότι ο παίκτης «παρουσίασε ένα περιστατικό με καρδιολογικές αλλαγές» και ότι «αμέσως του παρείχαν φροντίδα οι επαγγελματίες του συλλόγου και η ιατρική ομάδα του Einstein Hospital Israelita».

Προσέθεσαν: «Ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σταθερή κατάσταση και παραμένει υπό παρακολούθηση για περαιτέρω εξετάσεις που θα διευκρινίσουν τη διάγνωση. Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία και σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του παίκτη, περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν μόλις υπάρξει ενημέρωση από την ιατρική ομάδα, σε συμφωνία με τον Όσκαρ».

Ρεπορτάζ από τη Βραζιλία αναφέρουν επίσης ότι ο Όσκαρ εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει το συμβόλαιό του με τη Σάο Πάολο, που λήγει το 2027.

Ο 34χρονος είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη Σάο Πάολο στις 25 Δεκεμβρίου πέρυσι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στο «σπίτι», στον σύλλογο όπου ξεκίνησε. Στην Τσέλσι, ο Όσκαρ πέτυχε 38 γκολ σε 203 αγώνες μεταξύ 2012 και 2016, κατακτώντας την Premier League, το League Cup και το Europa League.