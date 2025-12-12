Αθλητικά

Σοκ για τον Στέφανο Τζίμα: Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Σοκ για τον Στέφανο Τζίμα: Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, καθώς ο 19χρονος επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο. Ο νεαρός Έλληνας φορ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε μια φάση που δεν μύριζε… κίνδυνο, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Μπράιτον – Άστον Βίλα, που διεξήχθη στις 3 Δεκεμβρίου στο Amex Stadium και έληξε με ήττα 4-3 για την ομάδα του Τζίμα. Εκείνη η μέρα είχε ξεχωριστή σημασία για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αφού ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε βασικός σε αγώνα της Premier League, όμως η χαρά του κράτησε λίγο, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα με πόνους στο γόνατο.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες και έδειξαν ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός. Η απουσία του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τη Μπράιτον, αφού ο Τζίμας είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη δεύτερη ομάδα και έδειχνε έτοιμος να κερδίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ανδρικό ρόστερ.

Πλέον, ο νεαρός στράικερ θα επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του, με τον στόχο να είναι η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους την επόμενη σεζόν.

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα