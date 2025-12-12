Σοκ για τον Στέφανο Τζίμα: Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Στέφανο Τζίμα, καθώς ο 19χρονος επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο. Ο νεαρός Έλληνας φορ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει ολόκληρο το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε σε μια φάση που δεν μύριζε… κίνδυνο, στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Μπράιτον – Άστον Βίλα, που διεξήχθη στις 3 Δεκεμβρίου στο Amex Stadium και έληξε με ήττα 4-3 για την ομάδα του Τζίμα. Εκείνη η μέρα είχε ξεχωριστή σημασία για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αφού ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε βασικός σε αγώνα της Premier League, όμως η χαρά του κράτησε λίγο, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα με πόνους στο γόνατο.

Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture. The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton’s 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες και έδειξαν ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός. Η απουσία του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τη Μπράιτον, αφού ο Τζίμας είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη δεύτερη ομάδα και έδειχνε έτοιμος να κερδίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ανδρικό ρόστερ.

Πλέον, ο νεαρός στράικερ θα επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του, με τον στόχο να είναι η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους την επόμενη σεζόν.