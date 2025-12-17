Σκόνταψε και στην Ελασσόνα ο ΑΟΤ (1-1)

Ένα ολέθριο λάθος ενός παιδιού που μέχρι τώρα έχει δώσει κάμποσους βαθμούς στον ΑΟΤ, του Ορέστη Λαζαρίνα, που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στο 86’ σε ακίνδυνο γέμισμα του Λαγού ήταν αυτό που έδωσε στον πολύπειρο Γκουντρουμπή την δυνατότητα να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1 σήμερα το απόγευμα στην Ελασσόνα.

Τα Τρίκαλα, χωρίς να παίξουν κάτι το ιδιαίτερο είχαν το προβάδισμα στο σκορ από το 13’ με ωραίο πλασέ του Μηλιώτη αλλά δεν είχαν το πάθος και την ένταση που απαιτείται για να «κλειδώσουν» το παιχνίδι με ένα δεύτερο τέρμα.

Σταδιακά οι γηπεδούχοι άρχισαν να πατάνε καλύτερα στο γήπεδο και στο 74΄ όταν τα Τρίκαλα έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μέτσε πίεσαν για να ξαναμπουν στο παιχνίδι.

Αφου είχαν ένα δοκάρι με τον Κουκούλη στο 77’ και κάνα δυο ακόμη ευκαιρίες ισοφάρισαν με τον Γκουντρουμπή στο 86΄ που αποδέχτηκε το «δώρο» του Λαζαρίνα και στην συνέχεια προσπάθησαν να πετύχουν την ολική ανατροπή.

Τα Τρίκαλα σοκαρισμένα και αποδιοργανωμένα στα τελευταία αυτά λεπτά και στις καθυστερήσεις παρουσίασαν εικόνα ερασιτεχνικής ομάδας. Δύο φορές έσωσε γκολ πάνω στην γραμμή ο Φιρινίδης ενώ στο πρώτο σώσιμο η μπάλα πήγε πάνω στον Ορφανό που παραλίγο θα έβαζε άθελα του αυτογκολ!

Η πρεμιέρα του Νίκου Μπαδήμα δεν βελτίωσε την εικόνα των Τρικάλων που παίζουν προβλέψιμα και με τον Άνθη καλά κλεισμένο δεν βρήκαν χώρους ώστε να γίνουν επικίνδυνα.

Η τέταρτη συνεχόμενη ισοπαλία απομακρύνει αργά και σταθερά την ομάδα από την κορυφή και άπαντες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε ενίσχυση τον Γενάρη…

Ελασσόνα (Βαγγέλης Στουρνάρας): Γούπος, Καμπέρης, Λαγός, Περγκιόνι, Κοντοθανάσης, Κουκούλης, Γκουντρουμπής, Γκουρομπίνος (79′ Σιάμης), Λυγούρας (65΄Νούσιος), Γκαμπέτας (90+ Κωνσταντινίδης), Πατσιαντζής

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Γκερπεσιώτης (85′ Φιρινίδης), Λαμπίρης, Ίτσιος (65΄Ναζίμ), Σκόνδρας, Ορφανός, Ανθης, Παπαδάκος (79′ Βασίλας), Κατσαμάγκας, Μέτσε, Μηλιώτης (79′ Ιορδανίδης)

sportrikala.gr