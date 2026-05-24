Σηματοδοτεί τους στόχους της επόμενης μέρας για τα Τρίκαλα η έλευση Καγιούλη

Πέρασε ακόμη μια άκαρπη εβδομάδα στον ΑΟ Τρίκαλα όσο αφορά τις εξελίξεις και όλα δείχνουν ότι ο σχεδιασμός θα αρχίσει όταν έρθει ο Νίκος Καγιούλης στην Ελλάδα.

Τότε λογικά θα ξεκαθαρίσει του τεχνικού διευθυντή Νίκου Σαμολαδά, του προπονητή Νίκου Μπαδήμα και των ποδοσφαιριστών που θα ανανεώσουν.

Πότε θα γίνουν όλα αυτά; Λογικά τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου που θα έρθει στα Τρίκαλα ο ομογενής επιχειρηματίας που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι σκοπό έχει για τη νέα σεζόν. Προς το παρόν άπαντες περιμένουν στο ακουστικό τους ..

