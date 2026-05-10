Σε εξαιρετικές διαδρομές σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων το Ποδηλατικό Κύπελλο Ελλάδας K15-K17

Τρίκαλα είναι τα ποδήλατα στη πόλη, για βόλτα, αλλά και για αγώνες. Οπως συνέβη με την πανέμορφη διαδρομή στις παρυφές του Κόζιακα και σε 4 χωριά του Δήμου Τρικκαίων, (Πρίνος, Γενέσι, Πρόδρομος, Γοργογύρι ), στην οποία πραγματοποιήθηκε με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ο 2ος αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας Δρόμου Ποδηλασίας στις κατηγορίες, Παίδων-Κορασίδων Κ17 και Παμπαίδων – Παγκορασίδων Κ15. Ο αγώνας περιλάμβανε διαδρομή και εντός του Δήμου Πύλης.

Το Κύπελλο διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (μέγας χορηγός η ΔΕΗ) με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων, με την ενεργό στήριξη υποδομών στις Δημοτικές Κοινότητες Πρίνου, Προδρόμου, Γενεσίου και Γοργογυρίου.

Το ποδηλατικό πανελλαδικό διήμερο ξεκίνησε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 με το αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης Παγκορασίδων και διαδοχικά Παμπαίδες, Κορασίδες, Παίδες, απόστασης 8,1 χλμ. (Κ15) και 10,6 χλμ. (Κ17) στην επαρχιακή οδό Τρικάλων Άρτας – αναστροφή πριν την Λυγαριά και τερματισμό στην Πύλη.

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, διεξήχθησαν οι δρόμοι αντοχής Παμπαίδων / Παγκορασίδων, απόστασης 43,6 χλμ. (4 στροφές) και Παίδων / Κορασίδων, απόστασης 65,4 χλμ. (6 στροφές) στην διαδρομή, ΚΕΠ Πρίνος (Εκκίνηση) Γενέσι – Πρόδρομο – Γοργογύρι – τερματισμός ΚΕΠ Πρίνος.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 100 από όλη την Ελλάδα.

Παραβρέθηκαν, ο παλιός πρωταθλητής της ποδηλασίας τρικαλινός Στέλιος Βάσκος ο οποίος έδωσε και την εκκίνηση στον αγώνα αντοχής παίδων-κορασίδων, ο ομοσπονδιακός προπονητής – επίσης τρικαλινός – Φώτης Ζέγκλης και παράγοντες της ποδηλατικής ομοσπονδίας.

Οι αγώνες διεξήχθησαν με τη συμβολή πολλών εθελοντών, που βοήθησαν κυρίως στον τομέα της ασφάλειας των αθλητών.

Από το γραφείο Τύπου