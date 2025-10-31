Σαμπέρ Καζέμι: Εγκεφαλικά νεκρός ο Ιρανός βολεϊμπολίστας

Η ιατρική επιτροπή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ επιβεβαίωσε επίσημα τον εγκεφαλικό θάνατο του Σαμπέρ Καζέμι, πρώην μέλους της εθνικής ομάδας βόλεϊ του Ιράν.

Ο Καζέμι, ο οποίος αγωνιζόταν για την ομάδα Αλ Ραγιάν του Κατάρ, νοσηλεύτηκε στη Ντόχα την περασμένη εβδομάδα έπειτα από σοβαρή εγκεφαλική επιπλοκή που τον άφησε σε κώμα.

Ο 27χρονος παραμένει συνδεδεμένος με μηχανήματα υποστήριξης ζωής στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η ακριβής αιτία του περιστατικού δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πλήρως. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο Σαμπέρ Καζέμι έχασε τις αισθήσεις του έπειτα από ηλεκτροπληξία ενώ βρισκόταν σε πισίνα. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι πριν καταρρεύσει, είπε ότι είχε «υπέστη ηλεκτροπληξία».

Ωστόσο, ο Δρ. Τζαμπάρι, μέλος της ιατρικής ομάδας που συμμετείχε στη μεταφορά του Καζέμι στη Ντόχα, απέρριψε την ηλεκτροπληξία ως αιτία, λέγοντας ότι απαιτείται περαιτέρω ιατρική έρευνα.

Ο Καζέμι, γνωστός ως ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα του βόλεϊ του Ιράν, είχε εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα σε πολλά διεθνή τουρνουά πριν ενταχθεί στην Αλ Ραγιάν.