Σίβερτ Μπάκεν: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Νορβηγός πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο

Πένθος στον χώρο του αθλητισμού, καθώς βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ιταλία,ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Σίβερτ Μπάκεν, σε ηλικία 27 ετών.

Το άψυχο σώμα του αθλητή εντοπίστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Τρεντίνο, στο πέρασμα Λαβάζε, όπου βρισκόταν με συμπαίκτες του από την εθνική ομάδα και εν αναμονή της επανέναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιανουάριο.

Η Διεθνής Ένωση Διάθλου (IBU) εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του αθλητή. Ο πρόεδρος της IBU, Όλε Ντάλιν, δήλωσε ότι η αθλητική κοινότητα είναι σοκαρισμένη από την τραγική είδηση. Σημείωσε ότι η επιστροφή του Μπάκεν στο δίαθλο έπειτα από μια δύσκολη περίοδο αποτελεί πηγή χαράς και ένα εμπνευσμένο παράδειγμα ανθεκτικότητας για όλους τους οπαδούς του διάθλου.

We are lost for words at the news of Sivert Bakken’s sudden passing – our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time. Hvil i fred, Sivert 🤍 pic.twitter.com/p3x16xjAfO — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 23, 2025

Ο Μπάκεν έχει αγωνιστεί σε 31 αγώνες του IBU Cup, αναδεικνύοντάς τον τέσσερις φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Τη σεζόν 2021/22, κέρδισε τη μικρή Κρυστάλλινη Σφαίρα στη μαζική εκκίνηση, κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Όσλο.

Όμως, ο αθλητής διαγνώστηκε με μυοκαρδίτιδα, η οποία τον ανάγκασε να διακόψει την καριέρα του. Επέστρεψε στον αγωνιστικό αθλητισμό τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με το ESPN.

Η αιτία θανάτου του διαθλητή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.