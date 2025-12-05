«Σήκωσε» το 8ο Λιγκ Καπ ο Ολυμπιακός – Νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στον τελικό – ΒΙΝΤΕΟ

Για δεύτερη σεζόν και 8η φορά συνολικά το ελληνικό Λιγκ Καπ στο βόλεϊ ανδρών κατέληξε στα χέρια του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να θριαμβεύουν με 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ στον τελικό που διεξήχθη στο «Ανδρέας Βαρίκας», κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Σ’ ένα ματς που «σημαδεύτηκε» απ’ την ημίωρη διακοπή του αγώνα λόγω… συσκότισης, ο Ολυμπιακός έκανε μία απίθανη ανατροπή στο τέταρτο και καθοριστικό σετ όταν «επέστρεψε» απ’ το 20-15 και το έκανε δικό του με 23-25, παίρνοντας και το ματς. Κι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να… σπάσει το ρόδι, μετρώντας 6 στους 6 χαμένους τελικούς στο Λιγκ Καπ.

Τα σετ: 18-25, 20-25, 25-23, 23-25

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά στον τελικό με πρώτο… βιολί τον Δημήτρη Τζούριτς και σταδιακά «έχτισε» ένα μικρό σερί που τον οδήγησε στο 8-13. Προβάδισμα που συντήρησε σταθερά σ’ όλη τη διαδρομή του πρώτου σετ, με τον Τζούριτς να κυριαρχεί στη επίθεση και τους Λινάρδο και Κοκκινάκη να δίνουν πολύτιμες λύσεις, μέχρι το 18-25, που «έκλεισε» με επίθεση του Λινάρδου.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 10-10, για να ακολουθήσει ένα μίνι «ξέσπασμα» του Ολυμπιακού που άρχισε να παίρνει πολλά πράγματα στην επίθεσή του και στο σερβίς κι από τον Ατανασίεβιτς με αποτέλεσμα να ξεφύγει με 10-13. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στον πόντο και ισοφάρισε σε 17-17 με δυνατό χτύπημα του Κοβάσεβιτς, όμως ο Ολυμπιακός με επιμέρους 1-6 πήγε το σετ στο 18-23 κι έφτασε στο 0-2 με 20-25.

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 1-3, όμως ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίζει τα… ρέστα του και να πιέζει στην επίθεση με τον Κοβάσεβιτς και τον Ερνάντεζ να αναλαμβάνουν… δράση και να διατηρούν ένα ισχνό προβάδισμα για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 18-15, για να ακολουθήσει… black out στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας», καθώς έπεσε το ρεύμα στην περιοχή λόγω της κακοκαιρίας και υπήρξε συσκότιση.

Μετά από διαβουλεύσεις και τη σύμφωνη γνώμη διαιτητών κι ομάδων, άπαντες περίμεναν την αποκατάσταση της βλάβης και μετά από 20 λεπτά κι ένα μίνι-ζέσταμα 10 λεπτών, οι αθλητές των δύο ομάδων ρίχτηκαν ξανά στη μάχη απ’ το 18-15.

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα 4 πόντων με ένα μπλοκ του Κόλεφ (21-17), όμως οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν και μείωσαν σε 22-21 με μπλοκ του Πιτακούδη,. Ο Κόλεφ με επίθεση έδωσε δύο σετ-μπολ στους Θεσσαλονικείς, με το σετ να κλείνει υπέρ του ΠΑΟΚ που μείωσε σε 1-2 μετά το άουτ στο σερβίς του Πέριν (25-23).

Συγκλονιστικό σε εξέλιξη ήταν το τέταρτο σετ με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 0-4 και τον ΠΑΟΚ να επανέρχεται δυναμικά, χάρις στον Ερνάντες ο οποίος βρήκε τρομερό ρυθμό στην επίθεση, αλλά και τις πολύτιμες λύσεις που έδινε ο Κόλεφ. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε με 7-5 με τον Κοκκινάκη, όμως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 10-10 και πήρε προβάδισμα με 11-12 με την άουτ επίθεση του Κοκκινάκη που την επιβεβαίωσε το video check.

Δυο άουτ επιθέσεις του Λινάρδου και το μπλοκ του Κόλεφ έστειλαν τον ΠΑΟΚ στο +3 (15-12) με τον Ερνάντεζ να συνεχίζει ασταμάτητος στην επίθεση και τον Κόλεφ να… ακολουθεί για το 20-15. Ο Ολυμπιακός απάντησε και ισοφάρισε σε 20-20 κι ένα δικό του 0-5 με δύο άουτ σερβίς από Κόλεφ και Κοβάσεβιτς, τον άσο του Πέριν κι άλλο ένα μπλοκ πάνω στον Κοβάσεβιτς. Το παιχνίδι συνέχισε να πηγαίνει πόντο-πόντο με τον Ολυμπιακό να περνάει μπροστά (22-23) με τον Δαλακούρα και να φτάνει στο ματς-μπολ με την παράβαση του Κοβάσεβιτς (22-24). Ο Ατανασίεβιτς σημάδεψε το φιλέ στο δικό του σερβίς, όμως αμέσως μετά με δική του επίθεση έκανε το 23-25 και χάρισε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό με 3-1 σετ.

Διαιτητές: Μιχάλης Κουτσούλας, Λώρα Κυριοπούλου

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 38 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσσους, 53 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 5 (5/18 επ., 48% υπ. – 43% άριστες), Κόλεφ 12 (8/11 επ., 4 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ερνάντες 11 (11/32 επ.), Κάρτεφ 7 (2/5 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 11 (11/28 επ., 38% υπ. – 33% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 52% υπ. – 48% άριστες), Καρασαββίδης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 76% υπ. – 52% άριστες), Πέριν 10 (9/24 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 36% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 25 (20/36 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2 μπλοκ), Τζούριτς 7 (5/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 68% υπ. – 53% άριστες), Πιτακούδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Δαλακούρας 2 (2/2 επ.).