Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθησαν παίκτες της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι

Συνεχίζονται οι έρευνες της τουρκικής δικαιοσύνης για το μεγάλο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας ο αρμόδιος ανακριτής, που ερευνά την πολύκροτη υπόθεση, εξέδωσε εντάλματα για τη σύλληψη άλλων 46 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και 29 ποδοσφαιριστές.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. • Kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edilen, aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da bulunduğu 27 futbolcu, • Başkası üzerinden… pic.twitter.com/lDTX8nJHJL — Murat AĞIREL (@muratagirel) December 5, 2025



Να σημειωθεί πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία διερευνά συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες, παρά την αυστηρή απαγόρευση.

Τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, όπου αγωνίζονται πάνω από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες, ανεστάλησαν τον περασμένο μήνα για δύο εβδομάδες.

Μεταξύ των συλληφθέντων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΜΜΕ, είναι ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, οι ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτατσί και Ερέν Ελμαλί, ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ, ο διαιτητής Ζορμπαϊ Κουτσούκ, καθώς και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην διαιτητής Αχμέτ Τσακάρ.

SON DAKİKA | Metehan Baltacı’nın kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edildi. pic.twitter.com/tfMjE74EBc — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 5, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ