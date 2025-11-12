Ρεάλ Μαδρίτης: Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, τα παράπονα στον Πέρεθ, ο «τετράγωνος» Αλόνσο και ο… Μπενίτεθ

Τεταμένη παραμένει είναι η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τσάμπι Αλόνσο από την άφιξή του θέλησε να δημιουργήσει μια ιεραρχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανε ο Ζοζέ Μουρίνιο στην εποχή του. Η πρόθεσή του κατά την άφιξή του ήταν να κερδίσει τον σεβασμό όλων των αποδυτηρίων και να είναι ο ηγέτης, κάτι που όμως δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Πολλοί παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί σε έναν τόσο αυστηρό κώδικα δεοντολογίας και τους λείπει πολύ ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος τους έδωσε πλήρη ελευθερία και τους επέτρεψε να κάνουν απολύτως ό,τι ήθελαν.

Αυτό έχει κάνει την προσαρμογή του Βάσκου προπονητή κάθε άλλο παρά εύκολη, και έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα με αρκετούς βασικούς παίκτες, όπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο Βινίσιους και ο Ροντρίγκο και όπως εξηγεί η ιστοσελίδα «The Athletic», πολλοί παίκτες έχουν ήδη παραπονεθεί στον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ για τις μεθόδους του προπονητή τους.

Όπως σημειώνεται, «έχουν βαρεθεί το βαρετό στυλ παιχνιδιού του, τις προπονήσεις του και ιδιαίτερα τις ομαδικές του συζητήσεις. Πιστεύουν ότι δεν καταφέρνει να μεταφέρει τις ιδέες του και είναι πολύ απαιτητικός, εκτός από το ότι δίνει προβλέψιμες και λογικές εξηγήσεις που είναι άχρηστες». Επιπλέον, δεν δέχεται τις προτάσεις των αρχηγών, με συνέπεια όλων να «κερδίσει» ένα παρατσούκλι που δεν θα του αρέσει καθόλου, το οποίο διέρρευσε η αγγλική εφημερίδα. Τον αποκαλούν «ο τετράγωνος» λόγω της άκαμπτης στάσης του.

Μάλιστα-όπως σημειώνεται-οι βετεράνοι της ομάδας τον συγκρίνουν με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε μια σύντομη θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλόνσο θεωρεί τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού έναν από τους σπουδαίους μέντορές του, τον άνθρωπο που ευθύνεται για τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, όταν ήταν απλώς ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός παίκτης, μετατρέποντάς τον σε παγκόσμιο αστέρι.

«Ο Τσάμπι έχει όμορφες αναμνήσεις από αυτόν και πιθανότατα έχει εμπνευστεί από πολλές από τις μεθοδολογίες του. Αλλά δεν φαίνεται να πετυχαίνουν στην ισπανική πρωτεύουσα», αναφέρει η «El nascional», σε σχετική της ανάλυση.

Ο Τσάμπι Αλόνσο πιστεύει ότι είναι ικανός να επιλύσει όλα τα ανοικτά ζητήματα, αλλά σίγουρα είναι απογοητευμένος από την έλλειψη υποστήριξης της διοίκησης, μεταξύ άλλων στο περιστατικό με τον Βινίσιους.