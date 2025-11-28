Αθλητικά

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω»

Απογοητευμένος αλλά και ρεαλιστής παρουσιάστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τη Μπραν (1-1) στην Τούμπα. Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, δημιούργησε ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη, με τους Νορβηγούς να ισοφαρίζουν απρόσμενα.

«Είναι απογοητευτικό. Είχαμε το 1-0 και ελέγχαμε το παιχνίδι απόλυτα. Στην αρχή δεν είχαμε ένταση, όμως μετά το πέναλτι μπήκαμε δυνατά, δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Από τις μεταβάσεις μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0, αλλά μάς έλειψε κάτι στο τέλος. Το 1-1 ήρθε από το πουθενά. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια, έδειξαν μεγάλη αφοσίωση και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Δικεφάλου.

Στη συνέχεια, ο Λουτσέσκου στάθηκε και στη φάση του γκολ της ισοφάρισης, τονίζοντας ότι προήλθε από μια άτυχη στιγμή: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημά τους ήρθε το γκολ. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Θεωρώ ότι δώσαμε πολύ εύκολα και το πρώτο κόρνερ. Συμβαίνουν αυτά. Είναι ένα από εκείνα τα “βρώμικα” γκολ που δεν προέρχονται από μια ξεκάθαρη φάση».

