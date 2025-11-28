Ράφα Μπενίτεθ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς: «Δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (28/11) μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, κατακτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη League Phase του Europa League. Το «τριφύλλι» με αυτή τη νίκη έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πρόκριση, φτάνοντας τους εννέα βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.

Ο Ισπανός τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη λήξη του αγώνα, δίνοντας έμφαση στη νοοτροπία και στη συγκέντρωση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του. Μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV, τόνισε πως η ομάδα του κέρδισε γιατί έδειξε χαρακτήρα, δουλεμένη τακτική και σωστή νοοτροπία απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

«Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη απέναντι σε μία δύσκολη ομάδα, που έχει καλή κατοχή της μπάλας και κυκλοφορεί σωστά. Έχει επίσης εξαιρετική φυσική κατάσταση, κάτι που φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς δείξαμε χαρακτήρα, καλή νοοτροπία και νομίζω ότι φάνηκε από τον τρόπο που κερδίσαμε. Όταν νικάς τέτοια παιχνίδια, αυτό οφείλεται κυρίως στη νοοτροπία», είπε ο Ισπανός προπονητής.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη συμβολή των ακραίων μπακ και στην τακτική προσαρμογή που έκανε λόγω απουσιών, εξηγώντας πως οι συνθήκες τον ανάγκασαν να αλλάξει σχηματισμό. «Τακτικά η ομάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην αλλαγή του συστήματος. Είχαμε κάποια ζητήματα για να φτιάξουμε την ενδεκάδα, καθώς αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με τον Τσιριβέγια και δεν είχαμε άλλους αμυντικογενείς χαφ. Για αυτό παίξαμε με τριάδα και καταφέραμε να προστατεύσουμε την άμυνά μας, ενώ επιθετικά τα πήγαμε επίσης πολύ καλά», υπογράμμισε ο Μπενίτεθ.

Κλείνοντας, ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική εικόνα της ομάδας και την πορεία της στη διοργάνωση. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Οι παίκτες έδειξαν αφοσίωση και σωστή νοοτροπία. Είμαστε στους εννέα βαθμούς, κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκη και στον επόμενο ευρωπαϊκό μας αγώνα», κατέληξε.