«Ράγισε καρδιές» ο Ζόρντι Κρόιφ: Η εξομολόγηση για τη μάχη της κόρης του με τον καρκίνο – «Τα παιδιά είναι η ζωή»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο πρώην Ολλανδός ποδοσφαιριστής Ζόρντι Κρόιφ, γιος του σπουδαίου Γιόχαν Κρόιφ, ανοίγοντας την καρδιά του στο podcast «Stick to Football», όπου συμμετέχουν οι Γκάρι Νέβιλ, Ρόι Κιν, Τζέιμι Κάραγκερ, Ίαν Ράιτ και Τζιλ Σκοτ.

Συνοδευόμενος από την κόρη του, Ντανάε, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για το πιο σκληρό χτύπημα της ζωής τους: τη διάγνωσή της με καρκίνο σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Από εκείνη τη στιγμή, όπως παραδέχθηκε, η ζωή του άλλαξε ολοκληρωτικά.



«Το μυαλό μου δεν ήταν στο ποδόσφαιρο, ήταν μόνο στην κόρη μου. Δεν παρακολούθησα ποδοσφαιρικό αγώνα για πάνω από έναν χρόνο. Έβλεπα πέντε λεπτά, το έκλεινα και το μυαλό μου δεν ήταν εκεί», είπε ο Κρόιφ, περιγράφοντας το σοκ και την αδυναμία του να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής και πρώην αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, μίλησε για τον συνδυασμό συναισθημάτων που τον κατέκλυσε και, ταυτόχρονα, την ανάγκη να σταθεί όρθιος για χάρη της κόρης του.

«Η κόρη σου πρέπει να σε βλέπει δυνατό, όχι αδύναμο. Πρέπει να είσαι θετικός. Ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής μου. Όταν μαθαίνεις ότι η κόρη σου έχει καρκίνο, πρέπει να πάρεις αποφάσεις», εξήγησε.

Και πρόσθεσε: «Στο ποδόσφαιρο νομίζουμε πως αυτό είναι τα πάντα. Παραπονιόμαστε, έχουμε κακή διάθεση, καλή διάθεση όταν κερδίζουμε. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Αλλά τότε η πραγματικότητα σε χτυπά. Τώρα βλέπω τα πράγματα πολύ διαφορετικά από πριν».

Η ασθένεια εντοπίστηκε σχεδόν τυχαία. Όλα ξεκίνησαν από έναν πόνο και μια «μπλοκαρισμένη» κίνηση στο γόνατο. Μια ακολουθία συγκυριών τούς οδήγησε σε έναν συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος έπειτα από εξετάσεις ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα.

Ο Ζόρντι Κρόιφ αποκάλυψε ότι σημαντική βοήθεια βρήκε στο παράδειγμα του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είχε βιώσει μια αντίστοιχα τραγική οικογενειακή εμπειρία.

Εξομολογήθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Ισπανός προπονητής είχε μιλήσει δημόσια και είχε προσπαθήσει να προχωρήσει τον βοήθησε βαθιά. Μάλιστα ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο μόνο και μόνο για να τον συναντήσει για μισή ώρα και να τον ευχαριστήσει για όσα έκανε γι’ αυτόν.

Μιλώντας για τις εσωτερικές μάχες που βίωσε όλο αυτό το διάστημα, ο Κρόιφ είπε: «Ο πατέρας μου πέθανε. Αλλά με τον πατέρα μου είμαι σε “ειρήνη”. Για μένα αυτή είναι η σωστή σειρά: παππούς, πατέρας, γιος και κάτω. Με το άλλο δεν είμαι σε ειρήνη. Νομίζω ότι ήμουν επίσης πολύ θυμωμένος με τον κόσμο. Έλεγα: “Αυτό δεν είναι δίκαιο”. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, εγώ θα έπρεπε να φύγω και όχι εκείνη».

«Αλλά δεν μπορώ να παραπονεθώ, γιατί είναι εδώ και βλέπω άλλους ανθρώπους που έχασαν την κόρη τους και τότε ρωτάω τον εαυτό μου ποιος είμαι εγώ για να είμαι θυμωμένος. Πρέπει να είμαι ευγνώμων και εκεί βρίσκομαι τώρα, εδώ και καιρό», τόνισε.

Στο podcast μίλησε και η Ντανάε. Μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, σήμερα δηλώνει πως είναι πολύ καλά και –το σημαντικότερο– υγιής. Σε μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της συζήτησης, στράφηκε προς τον πατέρα της και του είπε να μην κλάψει.

Οι μήνες των διαδοχικών δυσκολιών τούς έφεραν ακόμη πιο κοντά. Όπως αποκάλυψαν, πολλές φορές επικοινωνούσαν χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουν. Η Ντανάε αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές μόδας της στην Ιταλία και για ένα διάστημα έχασε κάθε ελπίδα, όμως τώρα είναι ευτυχισμένη και ευγνώμων, υπογραμμίζοντας ότι η θετική σκέψη ήταν το πιο δυνατό της όπλο.

Σήμερα, πατέρας και κόρη κοιτούν μπροστά, πιο ενωμένοι από ποτέ, έχοντας κερδίσει ένα μάθημα ζωής που δεν θα ξεχάσουν. Όπως είπε ο Ζόρντι Κρόιφ: «Το ποδόσφαιρο είναι πάθος, αλλά τα παιδιά… τα παιδιά είναι η ζωή».