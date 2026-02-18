Πρώτος αγώνας της χρονιάς για τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων

Την περασμένη Κυριακή 15/2/2026 διοργανώθηκε στην Λάρισα το πρωτάθλημα κεντρικής Ελλάδας ΜΤΒ. Ο διοργανωτής σύλλογος Π.Γ.Σ. Λάρισας έκανε μια όμορφη διοργάνωση στο άλσος Μεζούρλο. Αγωνίστηκαν ποδηλάτες από ομάδες της κεντρικής Ελλάδας για την ανάδειξη των τοπικών πρωταθλητών στην ορεινή ποδηλασία.

Η διαδρομή του αγώνα ήταν πολύ όμορφη, αλλά και δύσκολη λόγο της συνεχόμενης βροχής. Η λάσπες και η ολισθηρότητα μέσα στην διαδρομή δυσκόλεψαν τους ποδηλάτες αλλά όπως πάντα οι περισσότερο προετοιμασμένοι κατέκτησαν τα βάθρα των νικητών. Λόγο των καιρικών συνθηκών, από τους 110 αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες, αγωνίστηκαν μόνο οι 80.

Ο Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ συμμετείχε με 5 ποδηλάτες σε διάφορες κατηγορίες. Οι αθλητές μας αγωνίστηκαν με πάθος, παρόλο που οι λασπώδεις διαδρομές του δυσκόλεψαν αφάνταστα.

Στην κατηγορία Μίνι μεγάλα αγόρια: ο Νίκος Κουτρουμπέζης έλαβε το “βάπτισμα του πυρός” (όπως λέμε στην ποδηλασία)αφού αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ποδηλατικό αγώνα και κατέκτησε το την 4η θέση.

Στην κατηγορία Μίνι μεγάλα κορίτσια: Η Μαριλένα Πλακοπήτα έλαβε και αυτή το “βάπτισμα του πυρός” κατακτώντας την 5η θέση στην κατηγορία της.

Στην κατηγορία νεανίδων: Η Σία Μαϊμανάκου κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στην κατηγορία Μάστερς Β: Ο Κώστας Καραλής μετά από υπερπροσπάθεια κατέκτησε άξια την 3η θέση. Στην ίδια κατηγορία ο νεοαποκτηθείς Κώστας Τσικρικάς τερμάτισε 7ος χάνοντας για λίγο μια θέση στο βάθρο.