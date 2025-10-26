Πολύτιμη νίκη για τον ΑΟΤ – Επικράτησε 1-0 στο Σχηματάρι

Ευτυχώς για τα Τρίκαλα που δεν επιβεβαιώθηκε ο νόμος του ποδοσφαίρου στο Σχηματάρι και οι «κυανέρυθροι» έφυγαν από το γήπεδο με τους τρεις βαθμούς της νίκης ανεβάζοντας την θέση τους στην βαθμολογία.

Τα Τρίκαλα αφού προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με το παρθενικό γκολ του Κατσαμάγκα και αφού έχασαν σωρεία ευκαιριών για να «κλειδώσουν» το παιχνίδι στην επανάληψη παραλίγο να χύσουν την καρδάρα με το γάλα στο 4ο προς 50 λεπτό του επιπλέον χρόνου στο τέλος.

Οι γηπεδούχοι στο πρώτο τους σουτ σε όλο το ματς στην εστία των Τρικάλων παραλίγο να βάλουν γκολ και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Λαζαρίνας που ήταν θεατής μέχρι εκείνη την στιγμή στο ματς απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Σιδέρη που βρήκε και σώμα αμυνομένου με την μπάλα στην συνέχεια να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι! Οι αμυντικοί των Τρικάλων απέτυχαν να διώξουν δίνοντας και δεύτερη ευκαιρία στο Σχηματάρι με τον Σταματίου από πλάγια θέση να βρίσκει την εξωτερική πλευρά του αριστερού κάθετου δοκαριού του Λαζαρίνα!

Τα Τρίκαλα στάθηκαν τυχερά και δεν πλήρωσαν το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» το παιχνίδι στις πολλές και καλές ευκαιρίες που είχαν στην επανάληψη.

Ο Κώστας Νεμπεγλέρας στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο του ΑΟΤ έκανε μόνο μία αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Ανθούπολη βάζοντας στην αρχιή ενδεκάδα τον Μέτσε που εξέτισε την ποινή του αντί του Φιρινίδη. Κάτω από τα δοκάρια διατήρησε τον 18χρονο Ορέστη Λαζαρίνα αν και ήταν διαθέσιμος ο Γκέκας «κερδίζοντας» μία θέση μικρού.

Γκολ στις καθυστερήσεις

Τα Τρίκαλα «φλερτάριζαν» έντονα με ένα ακόμη χαμένο ημίχρονο αν και είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και μηδενική πίεση από τους γηπεδούχους. Ωστόσο δεν έβγαζαν ευκαιρίες και είχαν ως μοναδική αιχμή τον Άνθη που ήταν για μία ακόμη φορά εξαιρετικός από τα αριστερά. Το ημίχρονο δεν πήγε τελικά χαμένο στις καθυστερήσεις. Ο Άνθης δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κυριατζή από κοντά και ο Κατασμάγκας που καραδοκούσε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να σημειώσει το 0-1. Γκολ ψυχολογίας για τον επιθετικό που πέτυχε το πρώτο του γκολ με την «κυανέρυθρη» φανέλα.

Στην επανάληψη, όπως και με την Ανθούπολη τα Τρίκαλα ανέβασαν την απόδοση τους με τον Άνθη κυρίως αλλά και τον Μηλιώτη να κάνουν άνω κάτω την άμυνα του Σχηματαρίου αλλά να μην μπορούν να πετύχουν το δεύτερο γκολ. Όπως σημειώσαμε όμως πιο πάνω ευτυχώς που δεν το πλήρωσαν…

Το φιλμ του αγώνα

(*) Το ματς ξεκίνησε με δέκα λεπτά καθυστέρηση γιατί δεν είχε προσέλθει ο γιατρός του αγώνα

16′ Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Άνθη να κάνει μία ωραία ενέργεια απο τα αριστερά αλλά πριν η μπάλα φτάσει σε συμπαίκτη του απο την ωραία παράλληλη μπαλιά που επιχείρησε έδιωξαν οι αμυνόμενοι…

37′ Και πάλι ο Άνθης “χόρεψε” την άμυνα του Σχηματαρίου, γύρισε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας αλλά ο Σαντζάκου έδιωξε σε κόρνερ

45’+2′ Τα Τρίκαλα μπροστά στο σκορ με γκολ του Κατσαμάγκα!!! Μετά απο πλασέ του Άνθη ο Κυριατζής απέκρουσε προσωρινά αλλά ο Κατσαμάγκας που καραδοκούσε απο κοντά σημείωσε το 0-1!!!

54′ Και πάλι ο Άνθης απο τα αριστερά αλλά πριν πλασάρει ο Μηλιώτης έδιωξε σε κόρνερ ο Κυριατζής.

55′ Ο Κυριατζής αποκρούει σουτ του Άνθη.

72΄Σουτ απο καλό σημείο για τον Σαντάκου άουτ

75΄ Ο Κυριατζής διωχνει σε κόρνερ σουτ του Μποζίδη!

77′ O Κυριατζής μαζεύει προ του Μηλιώτη.

90′ Ο Άνθης έκλεψε την μπάλα και βγήκε στην κόντρα επίθεση αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε πάνω απο το οριζόντιο δοκάρι του Κυριατζή.

94′ Απίστευτη ευκαιρία για το Σχηματάρι να ισοφαρίσει. Οι παίκτες της Αναγέννησης και του τερματοφύλακα συμπεριλαμβανομένου βγήκαν όλοι μπροστά σε κόρνερ που ήταν η τελευταία φάση αγώνα. Ο Σιδέρης έκανε σουτ, η μπάλα κόντραρε σε σώμα αμυνομένου και ο Λαζαρίνας με ενστικτώδη τρόπο διώχνει πρώτα αυτός και μετά το οριζόντιο δοκάρι. Στην επιστροφή ο Σταματίου με νέο σουτ βρίσκει την εξωτερική πλευρά της αριστερής κάθετης δοκού!!!

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Γκουντέλας (Καρδίτσας), με βοηθούς τους κ.κ. Χλεμπογιάννη – Σκούτα (Φωκίδας). Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Τσιόκρη του Σχηματαρίου και Μέτσε, Λαμπίρη των Τρικάλων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αναγέννηση Σχηματαρίου (Σωτήρης Παπαναστασίου): Κυριατζής, Καρδάμης, Δημόπουλος, Μούτσος, Σαντζάκου,Ραϊος (82′ Κάκος), Τσιόκρης (56’Σιδέρης),Τσιγγέλης, Ρεσβάνης (73΄Αποστόλου), Ζέρβας (73′ Σταματίου), Τσίκλος

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Γκερπεσιώτης (46′ Φιρινίδης), Λαμπίρης, Ίτσιος, Σκόνδρας, Σουλιώτης, Άνθης, Κατσαμάγκας (90′ Ορφανός), Παπαδάκος (69′ Ναζίμ), Μέτσε (69′ Μποζίδης), Μηλιώτης (90′ Σαμαντάς)

sportrikala.gr