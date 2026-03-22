Ποδαρικό με το αριστερό για τον ΑΟΤ στα μπαράζ – Ηττήθηκε 0-1 από τον Αστέρα Σταυρού

Η …παράδοση συνεχίζεται. Η μάλλον η τέχνη του να κάνεις γκέλα κάθε φορά που έρχεται παραπάνω κόσμος στο γήπεδο. Ο ΑΟΤ παρά τον ενθουσιασμό των φιλάθλων του, μεγάλων και μικρών, θυμήθηκε τον κακό του εαυτό και σκόρπιε την απογοήτευση χάνοντας στο πρώτο παιχνίδι της Β’ φάσης με 0-1 στην έδρα του από τον Αστέρα Σταυρού.

Έχασε την ευκαιρία να μπει σε ρόλο οδηγού με το ξεκίνημα της διαδικασίας καθώς τα άλλα δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.

Τα Τρίκαλα ήταν τραγικά στο πρώτο μέρος κάνοντας ένα από τα χειρότερα πρώτα 45έπτα τους φέτος. Βελτιώθηκαν αισθητά με την είσοδο του Κοκκίνη στην επανάληψη και θα μπορούσαν να έχουν πετύχει γκολ αν δεν έχανε μοναδική ευκαιρία ο Ναζίμ στο 56’ μόνος απέναντι στην εστία ή αν ο Γιόβας δεν έδιωχνε εντυπωσιακά σε κόρνερ κεφαλιά του Σαμαντά στο 60΄.

Ο Αστέρας Σταυρού απέδρασε με την νίκη χάρη σε ένα ωραίο γκολ που πέτυχε στο 67’ ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας Κώστας Νικολόπουλος.

Ποια είναι τα δεδομένα πλέον στον όμιλο μετά τις ισοπαλίες σε Ελασσόνα και Λαμία; Ελασσόνα και Άρης Φιλιατών έχουν από 38 βαθμούς, ΑΟΤ και Αστέρας Σταυρού από 37, η Λαμία είναι στους 36 και ο Τηλυκράτης στους 30.

Όλα είναι ανοιχτά. Απλά τα Τρίκαλα έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά και να θέσουν νοκ άουτ τον Αστέρα Σταυρού και εν’΄όψει της συνέχειας δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας από την εμφάνιση που έκαναν…

Διαιτητής ήταν ο Αγγελος Τσάνης της ΕΠΣ Κοζάνης με βοηθούς τους Δρουδάκη (Κοζάνης) και Λευκόπουλο (Δράμας). Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Γιωργαλή και Μαλισσσόβα των φιλοξενουμένων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης (75′ Κατάνας), Λαμπίρης, Ορφανός, Σουλιώτης, Ναζίμ, Νίτσο, Σαμαντάς (84′ Αντερέμι), Βασίλας (75΄ Παπαδάκος), Απόστολος Σκόνδρας, Μέτσε

Αστέρας Σταυρού (Βαγγέλης Λέντας): Γιόβας, Λεωνίδας Νικολόπουλοςς, Μαλισσόβας, Σάλα, Ακασσού, Αντωνόπουλος, Μανιώτης, Κώστας Νικολόπουλος(72′ Κακκάβας), Γιωργαλής, Κουτσούμπας (84′ Σαϊτης), Δρόσος (84′ Λιοπύρης)

sportrikala.gr