Πλησιάζει στην κορυφή ο ΑΟΤ – Επικράτησε 2-0 του Αστέρα Σταυρού

Με μία μεστή και σοβαρή εμφάνιση όπου σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έχασε τον έλεγχο ο ΑΟΤ πήρε σπουδαία νίκη επί του Αστέρα Σταυρού με 2-0 πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Με την νίκη αυτή αναρριχήθηκε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από την Λαμία ενώ άφησε πίσω και τον Αστέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΑΟΤ από το 35’΄μέχρι το 75’ έπαιζε με παίκτη λιγότερο αλλά αυτό δεν επηρέασε την απόδοση της ομάδας που κυριάρχησε στο γήπεδο και έψαχνε διαρκώς το γκολ.

Ένα γκολ που ήρθε στο 66’, λίγο μετά την είσοδο στο παιχνίδι των Αντερέμι και Ναζίμ που ανέβασαν ταχύτητα στην ομάδα. Σκόρερ ο Γιάννης Σκόνδρας που προωθήθηκε και βρήκε την μπάλα σε άψογη εκτέλεσε κόρνερ του Λαμπίρη!

Οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν στο 75΄ όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Λεωνίδας Νικολόπουλος και έμειναν και οι φιλοξενούμενοι με δέκα.

Τα Τρίκαλα μετά την εξέλιξη αυτή έψαξαν και δεύτερο γκολ για να «κλειδώσουν» το ματς και να μην πάθουν καμία λαχτάρα όπως στο Σχηματάρι.

Το γκολ ήρθε με πανονομοιότυπο τρόπο με το πρώτο στο 85’. Κόρνερ ξανά του Λαμπίρη και κεφαλιά του Ναζίμ αυτή τη φορά για το 2-0.

Η εμφάνιση των Τρικάλων σκόρπισε ενθουσιασμό αλλά και ελπίδα για την συνέχεια. Από την άλλη ο Αστέρας Σταυρού που όπως έλεγε ο προπονητής του «πάμε για πρωτάθλημα και θα το δείτε στα Τρίκαλα» καταγράφεται ως η χειρότερη ομάδα που πέρασε μέχρι τώρα στο στάδιο. Μηδέν τελικές σε 95’ λεπτά!

Επόμενη αναμέτρηση για τον ΑΟΤ την ερχόμενη Κυριακή στην Άρτα με την Αναγέννηση.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Κοντογιώργος από την ΕΠΣ Λάρισας με βοηθούς τους κ.κ. Τοπαλσάββα, Τσακνάκη από την ίδια Ένωση. Απέβαλλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Μηλιώτη στο 35’ και με δεύτερη κίτρινη καρτα τον Λεωνίδα Νικολόπουλο στο 75’ ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες στους Μέτσε, Φιρινίδη, Σαμαντά των Τρικάλων και Μαλισσόβα, Κακκάβα του Αστέρα Σταυρού.

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης, Λαμπίρης, Ίτσιος (65′ Ναζίμ), Σκόνδρας, Σουλιώτης, Άνθης (88′ Ιορδανίδης), Κατσαμάγκας (65′ Αντερέμι), Παπαδάκος (76′ Σαμαντάς), Μέτσε (88′ Μποζίδης),Μηλιώτης

Αστέρας Σταυρού (Βαγγέλης Λέντας): Τσάμης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, Μαλισσόβας (36′ Αντωνίου), Μόσχος, Ακασού (53′ Κώστας Νικολόπουλος), Λάππας, Αντωνόπουλος, Παλιάκος, Κακκάβας (73′ Τσόφλιος), Σαϊτης (53′ Κουτσούμπας) Γιωργαλής.

