Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Περίπου δύο μήνες εκτός ο Κυριακόπουλος

«Πλήγμα» αποτελεί για τον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Γιώργου Κυριακόπουλου στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (9/11) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» στις αρχές του 2026.

Δεδομένου ότι το οστικό οίδημα του 29χρονου άσου είναι ένας… δύσκολος τραυματισμός, θα γίνει μια πολύ προσεκτική διαχείριση και ο παίκτης θα ακολουθήσει το πρόγραμμα που απαιτείται, για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του, ενώ δεν θα υπάρξει κάποια προσπάθεια να επισπευθεί η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» προτού να είναι απόλυτα έτοιμος.