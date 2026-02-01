Πηγή: Οι Νίκος Σταμούλης και Αναστασάκη νικητές στο πανελλήνιο ανωμάλου δρόμου

Σε μια διαδρομή με μεγάλες δυσκολίες, που επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από την έντονη βροχόπτωση διεξήχθη, την Κυριακή (1/2) το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων.

Οι σημαίες στο προπονητικό κέντρο Σκαμνιές ήταν μεσίστιες, λόγω του τραγικού χαμού πέντε γυναικών από τη μεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αλλά και του άδικου χαμού επτά φίλων του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο και πριν την έναρξη των αγώνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Παρά την κακοκαιρία εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από τις κατηγορίες Κ16 έως Ανδρών – Γυναικών συμμετείχαν στη διοργάνωση και δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό ξεπέρασαν οποιοδήποτε σκόπελο. Ο Νίκος Σταμούλης και η Μελίσα Αναστασάκη επικράτησαν στις μεγάλες κατηγορίες και επιβεβαίωσαν την καλή τους αγωνιστική κατάσταση.

Ο Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) επικράτησε στα 10χλμ. των Ανδρών με 33.37 και σκέφεται ήδη τη συμμετοχή του στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Ο έμπειρος αθλητής από νωρίς πήρε το προβάδισμα της κούρσας, το οποίο δεν έχασε σε κανένα σημείο της διαδρομής. Ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) ήταν δεύτερος με 33.51 σε μία ακόμη καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του. Ο αθλητής προετοιμάζεται για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, τον πρώτο μεγάλο του στόχο το 2026. Η τριάδα στο αγώνισμα έκλεισε με τον Κλέμεντ Αμαντέους (ΓΣ Καλλιθέας) με 34.19, έναν αθλητή που ασχολείται με τον μαραθώνιο.

“Οι συνθήκες ήταν δύσκολες σήμερα, όμως, μου άρεσαν και κατέφερα να ανταπεξέλθω σε αυτές. Πέτυχα τη νίκη, που ήταν και ο στόχος μου και πλέον στρέφω την προσοχή μου στον ημιμαραθώνιο. Εκεί ο στόχος μου είναι να πετύχω ένα νέο ρεκόρ. Το καλοκαίρι θα επικεντρωθώ στα 10.000 μέτρα”, είπε ο νικητής του σημερινού αγώνα, Νίκος Σταμούλης.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Σταμούλης, δήλωσε: “Διαφορετικός αγώνας ο σημερινός, με αρκετά δύσκολες συνθήκες. Πλέον έχω επικεντρωθεί στις μεγάλες αποστάσεις και ιδιαίτερα στον μαραθώνιο. Θα κάνω την επόμενη εμφάνιση μου, στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας με στόχο ένα καλό χρόνο κι ένα πλασάρισμα ψηλά στην κατάταξη”.

Δυναμικό ξεκίνημα για Αναστασάκη

Όπως και το 2025 έτσι και το 2026 η Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) άνοιξε τη σεζόν με νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου διανύοντας την απόσταση των 8χλμ. σε 30.56. Με τις συνθήκες δύσκολες και το συναγωνισμό από τις συναθλήτριες της αρκετά έντονος για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, η Αναστασάκη κατάφερε μετά τα μισά της κούρσας να πάρει τον απόλυτο έλεγχο. Στο φίνις κρίθηκε η δεύτερη θέση με την Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), όπως και περύσι, να τερματίζει δεύτερη με 31.02. Οριακά πίσω της ακολούθησε η Ανδριάννα Μποντιώτη (ΠΑΟ) με 31.03.

“Είμαι χαρούμενη με τη σημερινή μου νίκη και το ξεκίνημα μου στη χρονιά. Ήταν δύσκολα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, όμως, κατάφερα να κάνω αυτό που είχα προγραμματίσει”, είπε η αθλήτρια της Πίτσας Παρχαρίδου, που εκτός απροόπτου θα αγωνιστεί απευθείας στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας και θα παρακάμψει τους αγώνες της χειμερινής περιόδου.

Η Δήμητρα Ντάσκα (ΓΣ Τρικάλων) κατάφερε στα τελευταία 300 μ. να προσπεράσει την προπορευόμενη, μέχρι εκείνη τη στιγμή αθλήτρια, Αναστασία Μωραϊτη (ΑΠΣ Λαυρίου) και να φτάσει στη νίκη στα 6χλμ. Γυναικών Κ23 με 24.03. Η Αναστασία Μωραϊτη (ΑΠΣ Λαυρίου) ακολούθησε με 24.12 και στην τρίτη θέση βρέθηκε η Κωνσταντίνα Πατεράκη (ΓΣ Αμαρουσίου) με 24.28.

“Η νίκη αυτή έχει μεγαλύτερη αξία, καθώς προέρχομαι από μία δύσκολη περίοδο τραυματισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, Δημήτρη Σούλα, την οικογένεια μου και τον χορηγό μου για τη βοήθεια που μου προσφέρουν”, είπε η Δήμητρα Ντάσκα.

Ο Κώστας Βεδουρας (ΑΕ Ολυμπιάς Πατρών) έκανε καλή κούρσα και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού στους Άνδρες Κ23 με 27.24. Τα αδέλφια Παναγιώτης και Θανάσης Ζυγούρης από το ΣΑΚΑ κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με 27.32 και 27.39, αντίστοιχα, σε μια κούρσα που πήραν παρέα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης), λίγο πριν κάνει το ντεμπούτο της στους αγώνες της χειμερινής περιόδου, επικράτησε στα 4 χλμ. Γυναικών Κ20 με χρόνο 14.49, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η φιναλίστ στα 1.500 μ. στο περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε πήρε από την αρχή το προβάδισμα και δεν δυσκολεύτηκε να τερματίσει πρώτη — ήταν δεύτερη το 2025. Η 19χρονη θα αγωνιστεί την επόμενη Κυριακή στα 3.000 μ. στην ημερίδα της Παιανίας.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η περσινή νικήτρια στην κατηγορία Κ18, Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣ), με 15.17. Η νεαρή αθλήτρια διανύει μια απαιτητική σεζόν, καθώς προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, θα δώσει το «παρών» στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και ενδεχομένως σε κάποιες ημερίδες. Την τριάδα συμπλήρωσε η Άννα–Δάφνη Αλμυρούδη–Στρούμπου (ΓΣ Κηφισιάς) με 15.19.

«Είχα την εμπειρία του ανωμάλου και κατάφερα να ανταποκριθώ σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Έχουμε προγραμματίσει πολλούς αγώνες, η προετοιμασία μου έχει πάει πολύ καλά και περιμένω καλά αποτελέσματα. Θα τρέξω στα 3.000 μ. και θα μπω και σε άλλα αγωνίσματα», δήλωσε η αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή, η οποία το καλοκαίρι στοχεύει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Από την πλευρά της, η πρωταθλήτρια των 3.000 μ. στιπλ, Ιωάννα Σταματοπούλου, ανέφερε: «Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και η δυνατή βροχή τις έκανε ακόμη πιο απαιτητικές. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη σημερινή μου εμφάνιση, καθώς η φετινή χρονιά είναι δύσκολη για εμένα λόγω των Πανελληνίων. Θα αγωνιστώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού, ενώ το καλοκαίρι στόχος μου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο βασικό μου αγώνισμα, τα 3.000 μ. στιπλ».

Ο Αλκιβιάδης Ψυχός (ΓΣ Τρικάλων) ήταν νικητής στα 6χλμ. Ανδρών Κ20 με 20.50 και ακολούθησαν οι Αντώνης Ζαμπέλης (Κούρος Αίγινας0 και ο Νίκος Μπιλιανός (ΑΟ Πέλοψ) με 20.59 και 21.09, αντίστοιχα.

Στα 3 χλμ. Γυναικών Κ18 επικράτησε η Αλεξάνδρα Σμυρνάκη (ΑΠΣ Πήγασος Ηρακλείου) με 11.40. Ακολούθησαν η Χριστίνα Παντόστη (ΑΟ Κάλλιστος) με 11.44 και η Φωτεινή Παυλοπούλου (ΓΣ Βιτσέντζος Κορνάρος) με 11.51.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών επικράτησε ο Αλέξανδρος Νάκος (ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης) με 13.44 και ακολούθησαν οι Σωτήρης Τσώνης (ΓΑΣ Αγρινίου) και Αναστάσιος Ασλάνογλου (ΓΣ Γλυφάδας) με 13.44 και 13.53, αντίστοιχα.

Στα 3 χλμ. Αγοριών Κ16 νικητής αναδείχθηκε ο Λέων-Αναστάσιος Βάρβαρος (ΑΣ Σχολή Μωραΐτη) με 9.59. Δεύτερος ήταν ο Φοίβος Συρμακέσης (ΑΓΣΙ) με 10.14 και τρίτος ο Γιώργος Ζαμπέλης (ΑΟ Κούρος Αίγινας) με 10.29.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Τρίκαλα, βρέθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, για να παρακολουθήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους, τόσο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Χαχάμης, όσο και το μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής αγώνων δρόμου, Ιάκωβος Πετσούλας.